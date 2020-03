Eylül ile birlikte moda dünyası için yepyeni bir sezon açıldı. Raflarda sonbahar rüzgarları eserken, podyumlarda da sonraki sezonun ilkbahar rüzgarları esmeye başladı. Her yıl olduğu gibi moda haftası maratonu New York’la başladı. Hali hazırda devam eden tempo yarın sona eriyor. Ralph Lauren’in 50’inci yılını kutladığı defilenin damga vurduğu moda haftasında favori defilelerimin başında ‘Adeam’ markası geliyor. Tasarımlar, styling, aksesuarlar, saç-makyaj, modellerin tırnaklarında göze çarpan mücevher etkisi, model seçimi yani tüm detaylar çok başarılıydı. Karla Otto’nun organizasyonuyla gerçekleşen şov göz kamaştırıcıydı. Model seçimiyle öne çıkan defilede Öykü Baştaş da yer aldı. Öykü, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla ünlü model ajansı ‘Models.com’ ile çalıştığını duyuran model, İlkbahar - Yaz 2019 sezonuna ait koleksiyonları incelediğimiz New York Moda Haftası’na tam anlamıyla damga vurdu. Öykü’nün yer aldığı favori defilelerimden bir diğeri de Sies Marjin defilesiydi. Geçtiğimiz sezon da beğendiklerim arasında yer alan markanın bu sezonki defilesinde Öykü’yle yürüyen isimlerin arasında Kaia Gerber de var.

Karma defileler öne çıkıyor

New York Moda Haftası bitmeden Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası da başladı. İlkbahar-Yaz 2019’a ait koleksiyonlar, 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sergilenecek. 12’inci sezonuyla karşımızda olan etkinlik takviminde, hem tecrübeli isimlerin hem genç, yetenekli tasarımcıların karma defileleri öne çıkıyor:

- ’KARMA 1’ defilesinde Selen Akyüzve Sezgi Tüzel,

- ’KARMA 2’ defilesindeyse Tuğçe Özocak’ın markası Third ve Şebnem Günay İlkbahar -Yaz 2019 koleksiyonlarını sergiliyor olacak. Etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz bu yıl ilk kez erkek giyim markasını destekleyerek Brand Who’nun yeni koleksiyonunu ‘Mercedes-Benz presents Brand Who’ ismiyle sunacak. “Mercedes-Benz Uluslararası Tasarımcı Değişim Programı” kapsamında son yıllarda moda endüstrisine damgasını vuran Gürcistan’ın ses getiren tasarımcısı Ani Datukishvili de, son koleksiyonunu ‘Mercedes-Benz presents Ani Datukishvili’ ismiyle İstanbul’da podyuma taşıyacak. Bu global birliktelik alkışı hak ediyor. İstanbul ve New York Moda Haftaları’nın ardından Londra, Milano ve Paris Moda haftaları tüm hızıyla devam edecek. Moda dolu bir ay bizi bekliyor!!!