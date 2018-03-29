MODA HAFTASININ KAHRAMANLARI

İstanbul Moda Haftası, Tamer Yılmaz’ın bir cep telefonuyla çektiği karelerden oluşan özel sergi ve partiyle başladı. Dopdolu bir takvimi olan ve tüm hızıyla devam eden organizasyonun bu sezon en önemli detaylarından biri, global mecra, editör, influencer, fotoğrafçı, model ve tasarımcıların da katılması.

Sokak modası deyince akla ilk gelen isimlerden Adam Kitz Sinding nam-ı değer ‘le21eme’, The New York Times’a da içerik üreten, stylist ve aynı zamanda fotoğrafçı Lee Oliveira, Orta Doğu’nun en ünlü influencer’larından Zeynab El-hew, son dönemin en ünlü modellerinden, muhafazakar stiliyle dünyaca ünlü birçok markanın projelerinde yer alan Halima, Tiflis merkezli marka Atelier Kikala ve moda sektörünün önemli dergilerinden temsilciler bu sezon moda haftamızın başlıca global kahramanları haline geldi.

YENİ HEYECANIM: STYLE*İST

Bir süredir beni çok heyecanlandıran bir proje için yoğun şekilde çalışıyorum. Artık son aşamaya geldim ve işte şimdi sizlerle paylaşma zamanı! Son yıllarda hayatımızın merkezinde olan dijital dünya, müthiş avantajlar sağlamakla birlikte, gereksiz ve hatta olumsuz detaylarla zihnimizi doldurmak noktasında da son derece zararlı. Elbette ki, gücü yadsınamaz ve bu artarak devam edecek, etmeli. Fakat içeriğini doğru kullanmak konusunda hâlâ bilinçlenmemiz gerekiyor.

Özellikle moda ve güzellik konusunda üretilen içerikler, gerçek anlamda ilham vermekten çok, tüketmeye yönlendiriyor. Burada YouTube gibi video mecralarının etkisi de büyük. Tüm bunların faydalı ve eğlenceli kullananlar var, elde ettikleri başarı da mutluluk verici. Ama gerçek anlamda içini boşaltanların sayısı da az değil.

İlk yayın 31 Mart’ta

Her şeyi çok hızlı tükettiğimiz bu dönemde ben de biraz geleneksel olana dönmek istedim. İstanbul’dan çıkan ve sektörün yıldızlarına yer vermeyi hedefleyen bir stil ve moda programı yaratmak üzere yola çıktım. Evet bir TV programı! 31 Mart Cumartesi günü 12.00’de Bloomberg HT’de ilk bölümünü izleyeceğiniz program, alışverişten güzelliğe, defilelerden röportajlara, moda eğitiminden mesleklere sektörle ilgili birçok farklı alanda bilgilendiren, aynı zamanda keyifli dakikalar yaşatan bir içerikle karşınızda olacak.

Sosyal medyanın hayatımdaki yeri elbette ki çok önemli, ulaştığım kitle çoğu zaman sınırları aşan boyutta. Fakat geleneksel medyanın önemine, gücüne, değerine ve emeğine olan inancım da yadsınamaz! Bu yüzdendir ki, sizlere bu değerli sayfalardan ulaşmaktan büyük keyif alıyorum. Sosyal medya ve dijital dünya, gücümüze güçle değer katsın, onu en iyi şekilde kullanalım. Fakat yazmaktan, okumaktan, iyi bir içeriği sıkılmadan, ‘sağa-sola kaydırmadan’ izlemekten vazgeçmeyelim.

Biraz yavaşlayalım, tüketmeyelim de üretelim... Style*ist, moda sektöründe elde ettiğim deneyimler ışığında ‘ürettiklerimi’ en faydalı ve eğlenceli şekilde paylaşacağım yepyeni dünyam benim. Tüketim ve üretim dengesini kurmak gerektiği noktasında benimle aynı düşüncede olan, farklı bir şey arayan fakat öze dönülmesi gerektiğini düşünen, hâlâ izlemekten sıkılmayan herkesi bu dünyaya bekliyorum! Bir de çok istediğiniz bir şey için sadece sabırla çalışın ve istemekten vazgeçmeyin. Sonunda olacak!