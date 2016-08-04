“Bir kişi, düşünce, akım veya herhangi bir şeyi tek başına simgeleyen ve anlatan şekil veya resim” İkon’un TDK’ya göre tanımı. Bizi ilgilendiren kısmı ise tahmin ettiğiniz üzere moda ikonları! Kıyafetleri, stilleri, makyajları, saçları ve duruşlarıyla yaşadıkları döneme damga vurmuş ve hatta tüm bu detaylarla isimlerini tarihe yazdırmış isimler onlar.

Günümüz hızlı tüketim dünyasında, neredeyse iki haftada bir değişen trendler, sosyal medyanın gücüyle birini ikon olarak kabul etmek zorlaşıyor. En azından şu an için öyle düşünüyoruz. Belki bundan onlarca sene sonra günümüzde yaşayan isimleri tarihin moda ikonları sınıfına sokacağız. Peki bugün neden zor diye soracak olursanız, çok hızlı değişen, tüketilen moda, trendler, fast - fashion markalar stilin sınırlarını belirlemede bir engel teşkil ediyor.

Alışveriş yaptığımız mağazalarda o sezon trend neyse onlar yer alıyor ve istesek de istemesek de bir ucundan bulaşıyoruz bu trend mevzuuna. İşte zaman geçtikçe bu sıfatın, bu konumun hakkını veren efsane isimlerin değeri daha da iyi anlaşılıyor. Herhalde siz de kim olduklarını tahmin ediyorsunuzdur.

Moda ikonları

Kırmızı ruju, sarı saçları, kabarık etekleri ve seksi duruşuyla Marilyn Monroe 50’li yılların başlıca ikonlarından. Bir diğer sarışın ikon, bebeksi ama bir o kadar asi ve seksi duruşuyla, buğulu bakışlarıyla 60’lara damga vuran Brigitte Bardot. Ve tabii ki ikon deyince ondan bahsetmemek olmaz: Grace Kelly. O gerçek bir prenses. Asaleti, tavrı ve her giydiğiyle akıllara kazınmış bir ikon. Neden sadece sarışınlardan bahsettin diyecek olursanız okumaya devam edin!

İkonik proje

Geçtiğimiz günlerde L’oreal Professionnel sarı saç rengini en doğru yansıtan ikonlar ile ilgili bir proje gerçekleştirdi. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Grace Kelly ‘bugün yaşasaydı nasıl görünürdü’ye vurgu yapan, taklit etmeden; saç - makyaj ve stillerinden ilham alan bir proje... Tabii ki bu üç isimden bahsedince ilk akla gelen o sapsarı saçlar!

Bu saçlara bürünmek profesyonel saç stilistleri ve ürünlerle kolay ama sanırım ünlü oyuncu Begüm Kütük kadar da kimse taşıyamazdı bu üç stili başarıyla... Peki senin bu konuyla ne ilgin var diyorsanız, söyleyeyim. Projenin stylingi bana aitti. Yani bu üç kadın ‘bugün yaşasa nasıl giyinir’ diye düşünüp Begüm Kütük’ü ben giydirdim. Nasıl mı belirledim?

Önce ‘asla’lar ve ‘mutlaka’lar belirlendi, hem markanın, hem markanın ajansı Stratejist’in, hem oyuncunun talebi hem de benim algılayışıma göre bu üç ikonun stil kodlarından yola çıkarak karar verdik. Begüm Kütük’ün müthiş enerjisi ve fiziği, menajerinin sonsuz desteği, Fezi Altun’un harika makyajı ve MM Bahçecik kuaförün ekibiyle bu üç ismi günümüzde ağırladık adeta. Bu anları ölümsüz kılan ise Boğaç Dalkıran oldu. Sizin de kendinizle ilgili bir değişiklik yapma isteğiniz varsa, en beğendiğiniz ünlüyü, kendi ikonunuzu hayal edin; sonra ondan ilhamla saçınızdan başlayan bir değişime girin. Asla taklit etmeyin.

Beğendiğiniz kombinlerini belirleyin, bugüne uyarlayın. Çünkü değişim güzeldir! Benim de yakında çok beğendiğim ve ilham aldığım bir ünlüden ilhamla ortaya çıkacak bir değişimim söz konusu olacak. Takipte kalın!

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