Moda, ruha büründü

Hakan Yıldırım, Türk moda sektörünün sahip olduğu en önemli tasarımcılardan. 2010 yılında Londra Moda Haftası’na katılan tasarımcı, global anlamda da moda dünyasına damga vurdu. Ardından sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Andam Ödülü’nü kazandı ve tasarımlarını Paris Moda Haftası bünyesinde sunmaya başladı. Yaptığı defilelerle her zaman büyük ses getiren Yıldırım, uzun bir

aradan sonra geçtiğimiz nisan ayında yaşattığı özlemin acısını çıkaracak

kadar özel bir defile gerçekleştirdi.

Yıldırım’ın her biri adeta ayrı sanat eseri olan Couture koleksiyonuna ait sunumun bu kez çok daha özel bir yeri vardı. Defileden kısa süre önce kaybettiği arkadaşına ithaf edilen şov haline dönüştü bu defile... Zaten her detayında duygu taşıyan koleksiyonlar da daha da özel bir ruha büründü. Aslında ‘Defile nasıl yapılır?’ın cevabını verdi bize Yıldırım. Koleksiyonun dışındaki her detay, atmosfer, ışık, müzik ve konsept izleyene bunu anlattı. İşte bu detaylardan en önemlisi olan müzik, çok dikkat çekiyordu.

60’lar-70’lerden bugüne

Moda sektörümüzün bir diğer önemli ismi, en eski moda editörlerinden Hakan Bahar, Yıldırım’ın bu dillere destan defilesinde sahne aldı. Yine Hakan Yıldırım tasarımı bir kostümle ve Sezen Aksu’nun ‘Dört Günlük Bir Şey’ şarkısını seslendirerek... Moda, her daim farklı dinamiklerle birlikte yürüdüğünde anlam kazanıyor ve farklı bir boyut kazanıyor. İşte Four Seasons Otel’de gerçekleşen bu defilenin sonunda yer alan Hakan Bahar performansı, yeni bir kapı aralıyor. Bu vesileyle çocukluk döneminde şan dersleri alan, TRT korolarında bulunan, öte yandan zengin moda bilgisi ve gözü, sağlam bir vintage koleksiyoneri olan ve geçmişe, dönemlere, İstanbul’a ait zengin bir altyapıya sahip Bahar’la ‘İstanbul Gazinosu’ kuruluyor.

Bahar’ın sahnede giydiği Yıldırım tasarımları, mekanın dekorasyonu hem göze hem kulağa hitap eden bir atmosfer sunuyor. 60’larda başlayan 70’lerde en görkemli zamanını yaşayan gazino kültürü, en stil sahibi şekilde bugüne adapte edilmiş. Tüm bu dönemler, bugün moda tarihini incelerken bize çok önemli

ipuçları sunan ve aslında bugün bize ilham veren nitelikte. İşte Hakan Bahar

bu ilhamı bugüne taşımış.

Moda geçmişten beslendiğinde, müzikle, tarihle ve sanatla birlikte olduğunda anlam buluyor! Bu iki değerli isimle gelişen süreç ve daha birçok detayla ilgili çok keyifli iki röportaj gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda ‘Style*ist’ programında yer alacak bu detayları, öncesinde paylaşmak istedim. Çekimler sırasında bana eşlik eden Yıldırım tasarımlarını deneyimledikten sonra ise, birçok markayla çalışmış, uzun süredir moda haftalarını takip eden, tasarımcıların koleksiyonlarını yakından incelemiş biri olarak, ‘tasarımcı’ olmanın ne olduğunu anladım. Bu değerli moda insanlarını çıkaran ve kucaklayan sektörümüzle gurur duyuyorum!