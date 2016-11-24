MODA-SiNEMA BiLiKTELiĞi: AŞK

Eylül ayında Milano’da gerçekleşen moda haftası kapsamında izlediğim Prada SS17 defilesinde, büyüleyici koleksiyonun yanında başka bir büyüleyici detaydan da bahsetmiştim: David O. Russell’ın yönetmenliğinde ortaya çıkan kısa film ‘Past Forward’ın görsel şölen tadındaki görüntüleri…

Öyle ki, her bir look için heyecanla modelleri seyrederken, bir yandan da görüntüleri kaçırma korkusuyla defile alanına konumlandırılan ekranlara kilitlenmiştik. Geçtiğimiz hafta bu filmin özel gösterimi için çok keyifli bir etkinlik gerçekleşti.

Soho House Istanbul’un kendinizi bir film sahnesinde hissetmenize neden olan sinema salonunda “Filmler duygudur, resimler duygudur” diyen yönetmenin birçok duyguyu barındıran görsel hikayesine tanık olduk.

Modayla sinemanın her daim büyük bir aşk içinde olmasını savunan biri olarak, bu tip projelerin artarak devam etmesini umuyorum, Her daim bize ilham olma konusunda yerleri doldurulamayacak bu değerli isimlere teşekkür ediyorum.

H&M TASARIM ÖDÜLÜ 2017

Her yıl düzenlenen tasarım ödülleri kapsamında birçok gence moda dünyasına adım atmaları için basamak olan H&M yine iş başında! Dünyanın dört bir yanındaki 40 farklı okuldan başvuran 500’den fazla katılımcı, bu yılın tasarım ödülü için yarıştı. Sekiz finalist arasından çok değerli bir jürinin seçimiyle kazanan açıklandı.

Başta H&M Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johansson olmak üzere, Yasmin Sewell, Imran Amed, Pernille Teisbaek, Zanita Whittington ve Margareta van den Bosch gibi isimlerin seçimiyle birinci, Central St Martins mezunu Richard Quinn oldu. 50 bin euro para ödülü, bir yıllık H&M mentorluğu ve koleksiyonun H&M’de satılması gibi müthiş fırsatlar sunan yarışmayı da markayı da kutlamak gerek!

ULAŞILABİLİR ŞIKLIK

Kadınlar olarak, özel bir davete veya partiye giderken elbise seçmenin zorluğunu her fırsatta konuşuyoruz. Güvendiğiniz tasarımcılarla çalışmak işin ilk adımı. Ama eğer davet daha gençse, elbiseyi alıp çıkmak ve ulaşılabilir ama şık bir görünüm yakalamak istiyorsanız, Forever New listeye eklenmesi gereken markalardan.

Şu anda satışta olan Dark Romance Koleksiyonu, birbirinden kullanışlı parti elbiselerini bünyesinde barındırıyor. İşte tam da bu parçalarla sizlere ulaşılabilir şıklığı yakalama konusunda fikir vermek üzere dijital bir proje gerçekleştiriyoruz markayla. Siz de fikir edinmek isterseniz sosyal medyada takipte kalın!

Haftanın Moda Kitabı: Dior 1947-1957, Assouline