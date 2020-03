MODA TASARIMCILARININ ÇIKMAZLARI

Moda tasarımcısı olmak, bu tüketim toplumunda daha kalıcı daha özel tasarımlar yaratmak…

Ne kadar anlamlı ve değerli değil mi? Moda, hızla gelişen ve sosyal medyanın da etkisiyle büyük kitlelere ulaşmayı mümkün kılan önemli bir dinamik! İşte bu sebeple çok değer verilen, çok büyük yatırımlar yapılan bir sektör. Buna paralel olarak moda tasarımcıları birçok ülkenin tanıtımında ve sektörün gelişiminde çok önemli yere sahipler!

Başarısıyla, yeteneğiyle, yaratıcılığıyla adını duyuran tasarımcılar gerçekten çok önemli bir güç ve etkiye sahip. Türkiye’de de dünya arenasında adını duyuran tasarımcılar var. Ayrıca o arenada yer alacak yeteneğe, disipline sahip olup, bulunduğu çıkmazdan kurtulamayanlar da…

Destek gerek!

Çıkmaz diyorum çünkü ne yazık ki çözümsüz bir sarmala dönüşen bir konu tasarımcıların gelişimi!

Marka kurmak, koleksiyon hazırlamak, sanılandan çok daha zor ve maliyetli bir süreç. Bu süreci en yumuşak şekilde geçmek için, yeni tasarımcıların ihtiyacı olan şey satış yapmak ve marka döngüsünü devam ettirmek. Fakat her tasarımcının kendi showroom’unu açması da yine aynı sebeplerden mümkün olmuyor. İhtiyaç olan şey, daha çok insana ulaşacak ve de markayı tanınır kılacak satış kanalları!

Online alışveriş dışında alıcıların dokunup inceleyeceği konsept mağazalar işin en önemli kısmı. Fakat ülkemizde ne yazık ki bu tip mağazalar çok sınırlı. Var olanlar da önceliği ithal markalara veriyor. Ayrıca tasarımcının satışlarından aldıkları komisyonlar çok fazla. Durum böyle olunca bir çıkmaza giriliyor. Alıcıyla ihtiyaç olan buluşma sağlanamadığı için büyüyemiyor, yeni koleksiyonuna bütçe dahi ayıramıyor; dolayısıyla fuarlara katılmak, dünyaya açılmak da imkansızlaşıyor.

Türk tasarımcılarının daha büyük başarılar elde etmek ve dünyaya açılmak için desteğe ihtiyaçları var. “Biz ne yapabiliriz?” derseniz; ithal markalar yerine Türk tasarımcıların ürünlerini tercih etmekten başlayabilirsiniz!



NEW YORK MODA HAFTASI NOTLARI...



Hâlihazırda devam eden New York Moda Haftası yine ortalığı kasıp kavuruyor. Bir sonraki hafta daha detaylı yer vereceğim moda haftasından şu ana kadar beğendiğim detaylar: Alexander Wang’in sloganları ve Chanel’le hayatımıza giren tüvitlere getirdiği yorum. Saint Laurent’in 70’ler ruhu, kimliksiz ve zamansız smokinleri… The Row’un rahat silüetleri ve Opening Ceremony’nin kadife detayları...







KİTAP DENİZİ?

Türk modası için Vakko ailesinin önemi tartışılmaz. Vitali Hakko ile başlayan başarı sektörde yerini koruyor. Bana göre bu başarının sırrı, gelişime açık bir vizyon; eğitime, sanata verilen destek ve yatırım!

Moda sektörü için yetenekli insanlar yetiştirmeyi hedefleyen Vakko Esmod bu yolda emin adımlarla gidiyor. Grubun bir diğer önemli girişimi, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi. Gerçekten büyüleyici ve uçsuz bucaksız bir dünya sunan bu kütüphane, benim gibi özellikle moda alanında çok daha fazla kitaba ulaşmak isteyenlere sınırsız bir imkan sunuyor.

Vogue’un Amerikan edisyonunun arşivini incelemek istemez misiniz? Vakko binasınında yer alan bu denizde kaybolmak ve kendinizi bulmak için rezervasyon yaptırmanız yeterli!



HAFTANIN MODA İLHAM KİTABI: ‘Hayatım Vakko’