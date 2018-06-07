Türk moda dünyasının global ölçekte en önemli yeteneklerinden biri o... Dünyaca ünlü isimlerle çalışan, üstelik her birinin hayran olduğu başarılı bir moda fotoğrafçısı... Hepimiz onun deklanşöre basmasına alışkınız ama bu kez o, kadrajın önünde! Hem de Marcus Piggott’un kadrajının... Evet, Mert Alaş’tan bahsediyorum. Vogue Türkiye dergisinin haziran sayısının kapağına arkadaşı Kendall Jenner ile konuk olan Alaş’ın, keyifli bir röportajı da yer alıyor dergide. Bu sohbet ve kapak çekimine özel hazırlanan bir köşedeyse, Penelope Cruz ve Kate Moss gibi isimlere, Alaş’ın onlar için ne ifade ettiği sorulmuş. Yanıt hep aynı: “O bir dahi!” Sayfaları çevirmeye devam edip de Alaş’ın bugüne dek yaptığı çekimlerden örneklerle karşılaştıkça, başarının, tüm bu övgülerin ne kadar da haklı olduğunu anlıyorsunuz. Röportajın mimarı ise, İnan Kırdemir... Vogue Türkiye Dijital İçerik Editörü Kırdemir’in, cümlelere kattığı ahenkin kaynağı, bambaşka bir yeteneğin eseri. Şarkı sözleri yazan, kelimelerle oynayan, Kırdemir’in yakın zamanda bir sürprizi de var. Dergiyi alın, röportajı okuyun ve onun adını da bir köşeye not edin.

Moda sektöründe kim kimdir?

Vogue Türkiye, 100’üncü sayısını kutladığı hazirana özel, bir de Türk moda sektörü için çok anlamlı bir ek çıkardı: ‘Vogue Kim Kimdir?’ Sektöre adını yazdırmış tasarımcılar, ikonlar, editörler ve son dönemde dijital dünyanın modayla olan yakın ilişkisini kullanarak farklı bir bakış sunan influencer’lardan oluşan bir listeyi bünyesinde barındırıyor. Bana da yer vererek onurlandıran ekibi ve her detayında binbir emek olan 100’üncü sayılarını kutlarım.

YÜKSELEN DEĞER

Begüm Yalçın, Milano’da aldığı tasarım eğitiminin ardından kurduğu Charm’s Company markasıyla sade, zarif ve sofistike aksesuarlar sunan bir tasarımcı... Markanın imzası haline gelen tasarımları, kemikleşmiş bir müşteri ve sadık bir sosyal medya kitlesi mevcut... Fakat son dönemde marka, çok daha gözle görünür bir yükselişte! Zira sosyal medyayı çok doğru kullanıyor ve tasarımlarını, dünyaca ünlü İtalyan it-girl’ler kullanıyor. Begüm’ün ve markasının ismini çok daha fazla duyacağımıza eminim! Bu yükselişten beslenerek yepyeni tasarımlar sunacağına da...

HAFTANIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Melisa Tapan Sabancı, Sosyal Ben Vakfı ile bir araya gelerek hepimizin hayatını kolaylaştıracak bir ajanda tasarladı. Bize kim olduğumuzu ve aylık hedeflerimizi hatırlatan ajandanın geliriyse, çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek üzere vakfa bağışlanıyor.