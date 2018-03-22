MODANIN GÜCÜ

Paris Moda Haftası kapsamında 2018 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu sergileyen Balenciaga, World Food Programme ile işbirliğini, üzerinde WFP’nin logosu ve ‘Saving Lives, Changing Lives’ mottosu olan tasarımlarla duyurdu. Bu parçaların satışından elde edilecek gelirle, açlık sınırındaki insanlara yardım gönderilecek. Birleşmiş Milletler tarafından 1961 yılında kurulan World Food Programme yani Dünya Gıda Programı, dünyadaki açlık sorunuyla mücadele ediyor. Her zaman farklı işbirlikleriyle modayı farkındalık yaratmak üzere bir iletişim aracı olarak kullanan Demna, böylece 2030’da dünyadaki açlık sorununu tamamen sonlandırmayı amaçlıyor. Şimdiden 250 bin dolar bağış yapan markanın bu tip yardım faaliyetlerine öncü olması dileğiyle...

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (IHKIB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (IMA) tarafından desteklenen İstanbul Moda Haftası, Sonbahar/Kış 2018 sezonuna ait koleksiyonları sergilemek üzere 27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk moda dünyası için çok önemli olan etkinlik kapsamında Aslı Filinta, Bahar Korçan, Lug Von Siga, Mehtap Elaidi, Sudi Etuz, Miin By Kadir Kılıç, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Tuvanam ve Zeynep Tosun, koleksiyonlarını sergileyen başlıca isimler arasında... Etkinliğin tam gaz devamı, sektörümüzün varlığı ve global ölçekteki algı için oldukça önemli. Bu sezon dünya moda haftalarında en önemli sponsorlar arasında yer alan L’Oréal Professionnel gibi markaların organizasyona katılımı ise gelecek için de umut veriyor.

GÜNCE, GLOBAL BİR PODYUMDA!

Balenciaga’nın Paris Moda Haftası kapsamındaki son defilesinden bahsetmişken, bizi gururlandıran bu ismi de paylaşmak gerek: Günce Gözütok. Son dönemin en çok konuşulan markasının podyumunda; vizyonu ve yaratıcılığıyla fark yaratan Demna’nın seçimiyle yürümek, gerçekten büyük bir başarı. Günce’nin sadeliği sınırları aştı ve birçok konuda moda sektörünün öncüsü olan markanın podyumlarına taşındı.



PRADA EKSPRESİ

Prada’nın en stil sahibi ekspresi, Macau ve Dubai’den sonra İstanbul’da! Prada Silver Line, markanın DNA’sında yer alan seyahat ve modernizm temalarından yola çıkarak bir ‘tren’ yolculuğu deneyimi sunuyor bize. Nasıl mı? İstinye Park’ın bir bölümünde sergilenen stil sahibi bir vagon, bizi 1930’ların asaletine götürüyor ve keyifli bir pop-up alışveriş deneyimi sunuyor. Markanın ruhunu hissetmek, İstanbul’a özel seçilen ürünleri incelemek ve ilham veren bir sergi deneyimi yaşarken aynı anda alışveriş imkanına sahip olmak için, 4 Nisan’a kadar ziyarete açık olan bu vagona konuk olun!