MODANIN HUKUKU

Moda, her yönüyle eğlenceli görünen bir dünya. Fakat aslında her aşaması oldukça zor ve de özellikle hukuki olarak dikkat edilmesi gereken pek çok detay barındıran bir dinamik.

İşte tam da bu noktada, sektörün her aşamasında moda endüstrisinin yapısal sorunlarına çözümler getirmek için birçok farklı hukuk disiplinini içinde barından moda hukuku doğuyor.

Moda hukuku deyince akla ilk gelen konu şüphesiz ki taklitçilik. Bu konu ayrıca dünya devi markaların da başlıca sorunu.

Gucci; Alessandro Michele ile hayatımıza giren, at nalı, arı, yılan ve kaplan kafası gibi motifleri markanın tutarlılığını korumak için sürekli olarak kullanacağını, bu anlamda taklitlerinden korunmak için tüm bu motifleri marka tescili kapsamında korumak için gerekli başvuruları yaptığını açıkladı.

Ben de bu konunun detaylarını ve daha nicelerini, geçtiğimiz hafta sonu Moda Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen; Bulgari Londra PR Sorumlusu Hurigül Sarıtunalı Yavuz ile Moda İletişim Stratejileri ve Sosyal Medya Semineri vesilesiyle öğrendim.

Moda Hukuku Enstitüsü, uzman avukat ve akademisyenlerin önderliğinde sektörün hukuk zeminini sağlamlaştırmak için moda hukuku alanında eğitimler ve sertifika programları düzenlemek üzere varlığını sürdüren bir kurum. Konuyla ilgili global haberler, özel röportajlar ve birçok faydalı etkinliği takip etmek için

www.modahukukuenstitüsü.org adresini listenize ekleyin.



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Haftanın Belgeseli:



Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz moda dünyasının en önemli ve ilham verici isimlerinden Franza Sozzani anısına, ‘Franca: Chaos and Creation’ (2016)