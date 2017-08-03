MODANIN SANAT HALİ

Gülçin Çengel’den İstanbul Moda Haftası kapsamında sunduğu defilenin ardından bahsetmiştim son olarak. Giyilebilir detaylar ve cool dokunuşlarla ortaya çıkardığı couture koleksiyonuyla beğeni toplamıştı. Emin olabilirsiniz ki adını daha çok duyacaksınız benden. Zira defilesinden çok özel bir parçayı, geçtiğimiz hafta çok sevdiğim bir arkadaşımın düğününde giyme şansı yakaladım. Şans diyorum çünkü her detayı el işçiliğiyle hazırlanan çok kıymetli bir kıyafetti. Baktığınız zaman ışıldayan bir sanat eseri olduğunu düşünüyorsunuz fakat buna karşılık asla hareket etmeden duracağınız ‘ağırlık’ta değil. Bütün gece kendimi çok rahat hissettim ve dans ettim. Elbiseyi alırken yaptığımız sohbette öğrendiğim kadarıyla, başarılı tasarımcı bu çizgideki couture tasarımlarına ağırlık verecek önümüzdeki sezonlarda. Ayrıca yurt dışı için de gurur veren birçok gelişme kapıda. Takipte kalın.

Modanın En Can Alıcı Sorusu: Çevre Dostu musunuz?

Doğa isterse her şeyi bir anda nasıl durdurabilir; karşısında ne lüks evler, ne son model arabalar bir anlam ifade eder, geçtiğimiz hafta İstanbullular olarak deneyimledik. Doğanın gücü karşısında hepimiz neredeyse etkisiz elemanız. Yapmamız gereken tek şey onu sevmek, korumak ve kurallarına ayak uydurmak. Aksi halde ne bindiğimiz arabanın, ne yaşadığımız evin, ne gezdiğimiz sokakların, ne de giydiğimiz kıyafetlerin bir anlamı var.

Daha önce de tekstil ve moda sektörlerinin doğaya ne kadar zarar verdiğinden bahsetmiştim. Giydiğimiz kıyafetlerin üretim aşaması, sonrasında bizim gardırobumuza giren ve bir süre sonra da çöpe giden kıyafetlerin atığa dönüşme süreçleri gerçekten öyle bir noktada ki, modayı da neredeyse anlamsız hale getiriyor.

Bu noktada yapmamız gereken bilinçlenmek ve modayı faydalı bir araç olarak kullanmak. Kendi içimizde uygulayacağımız küçük hareketlerle bile ne denli değişimler yaratabileceğimize çoğu kez değindim.

İşte bu yolda bizlere ilham olan, sürdürülebilir modayı benimseyen başlıca markalardan Stella McCartney, bu sezon sesini daha da yükselterek hepimiz için tehlike teşkil eden bu ‘tüketim çılgınlığı’ sorununa parmak basıyor. İskoçya’da tekstil atıklarının içinde çektiği Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyon çekimi, çok çarpıcı. Büyük bir mutlulukla gezdiğimiz mağazaların o iştah açan vitrinlerinin, uçsuz bucaksız gardırobumuzun geldiği son nokta, işte bu

karelerde yansıtılıyor.

Biz de bir kez daha sorgulayalım: Nefes alacağımız bir doğa olmazsa, o göz alıcı kıyafetlerin ne anlamı var?

Haftanın Moda Kitabı:

Doğum günü haftası olması anısına, Yves Saint Laurent Haute Couture: The Complete Works, 1962-2002.