NEW YORK MODA HAFTASI

New York sokakları beyaz örtüye ve soğuğa rağmen iç ısıtıcı koleksiyonların sergilendiği şovlara, birbirinden yaratıcı stillere sahne oluyor. Kadın koleksiyonlarının yer verildiği moda haftası serüveni, her zamanki gibi New York ile başladı. Gerçekten hem podyum hem de sokaklar, göz alıcı görünümlerle sezonun iddialı olacağını belirtiyor.

Prabal Gurung’ın triko ve kaşeyle olan güçlü oyununu, Victoria Beckham’ın silüetlerini, Zadig&Voltaire’in müthiş cool duruşu ve deri parçalarını çok sevdim. Farklı markalardan en sevdiğim görünümlerse: Calvin Klein, Vetements, Jason Wu, Kenzo ve Nicholas K.

Notanın kırmızı halısı

Modanın kalbi New York’ta atarken, müziğin kalbi de Los Angeles’ta attı. Zira geçtiğimiz hafta 59’uncu Grammy Ödülleri kapsamında müziğin ‘En İyi’leri seçildi. Her zamanki gibi dünya gündemine damga vuran törenin bizi en çok ilgilendiren kısmı, kırmızı halı oldu.

Rihanna, çok konuşulan kaburga dövmesini açıkta bırakan turuncu üst ve kabarık etekle aslında pek de bayılmadığım bir kombin yaratmış. Fakat duruşu, yaşı, enerjisi ve stili ona gerçekten ne giyse, özel bir görünüm kazandırıyor. Renk seçimi ve yine iddialı detayları olan Armani Prive kıyafetiyle dikkat çekiciydi.

Lady Gaga ise her zamanki gibi çok iddialı ve cesurdu. Deri detaylı kombinini öyle iyi taşıdı ki, o fazlalık dahi ilginç gelmedi. Çünkü zaten ilginç olan Gaga’nın ta kendisi.

Ayrıca pembe dokunuşların olduğu saçına da bayıldım.

Geceye damga vuran, neredeyse bütün ödülleri toplayan Adele’in

yeşil renkteki, vücut hatlarına uygun olarak seçtiği Givenchy

elbisesi. Kıyafet, sanatçının gözlerinin ışıltısı ve doğal

tavırlarıyla birleşti. Onun sadece kulağa değil, göze de hitap ettiği ispatlandı.

Ve şu an ikiz bebeklerine hamile olan, eşsiz sesiyle ve performanslarıyla tüm dünyada büyük hayran kitlesi yaratan Beyonce, hem kırmızı halıda hem de performansı sırasında giydikleriyle göz kamaştırdı. Duruşa, stile ve yaşa uyan seçimler yapınca, sonuç her zaman başarılı oluyor.

İkonik adımlar aramızda



Rotamız ABD ile başladı, yine öyle devam etsin! Kökü 1908’lere dayanan, 1917’de basketbol ayakkabıları üretmeye başlayınca dönüm noktasını yaşayan, 1923 yılındaysa Chuck Taylor’ın imzasını All Star damgasına ekleyen Amerikan markası Converse’in, 70’lere damga vuran ikonik modeli Chuck Taylor All Star, tekrar aramızda.