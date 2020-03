NEW YORK MODA HAFTASI’NDAN NOTLAR

7-13 Eylül arasında gerçekleşen New York Moda Haftası’ndan bana göre öne

çıkan detaylar...

Adam Selman

Ah o turuncu! Saten, uçuş uçuş bir elbisede karşımıza çıkan turuncu, koleksiyonun en göz alıcı renklerinden. Yine aynı dokuyla buluşan yeşil, koleksiyonun geneline hakim kareli baskı ve jeanin en cool halleri, önümüzdeki yaz sezonu için sabırsızlandıracak cinsten!

Alexander Wang

Farklı bağlama ve fermuar detayları; korseye, deriyle gelen yorum, Wang’in asi kadınını daha da besliyor. Defileye damga vuran bir diğer detay da Cindy Crawford’un 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber’di. İlk defa podyuma çıkan Gerber’in annesinin izinden gideceğine şüphe yok.

Victoria Beckham

Beckham, zarafetle buluşan maskülen detaylarını, gömleklerle yarattığı layer etkiyi ve renklerini konuşturdu.

Fenty X Puma by Rihanna

O gerçek bir ilham perisi... Sesiyle, dansıyla, rahat tavırları, öz güveni ve giydikleriyle hepimize ilham veriyor. Son dönemde Rihanna’nın dokunuşuyla karşımıza çıkan iş birlikleri ve koleksiyonlar da çarpıcı. İşte bu koleksiyonlardan biri Fenty X Puma by Rihanna. Her parçası ayrı cool, her parçası ayrı yaratıcı... Sportif cool duruşun ve şıklığın bir araya gelişi ancak bu denli iyi olabilirdi... Teşekkürler Riri.

Calvin Klein

Raf Simons, 50’li yılların couture silüetlerine yeniden hayat veriyor. Üstelik su geçirmeyen naylon kumaşları kullanarak. Yenilikçi olmak bu olsa gerek! Sinema başta olmak üzere birçok farklı dinamikten beslenen tasarımcı, koleksiyonda Andy Warhol imzalı baskılara da yer veriyor. Amerika siyasi ortamıyla da pek ilgili... Zira korkular ve rüyaların bir arada olduğunu vurguluyor ve korkularımızdan tamamen kurtulup, renklerin içinde kaybolmayı vaadediyor.

Mercedes Benz Fashion Week’ten Notlar

Özgür Masur

New York’tan sonra rotayı İstanbul’a çeviriyoruz. 12 Eylül’de başlayan haftanın ilk gününe şüphesiz Özgür Masur damga vurdu! Tamamında ipek kumaş ve el işçiliği kullanılan 50 parçalık bir koleksiyon sunan tasarımcı, büyüledi!

Farklı kültürlerden, geleneksel işlemelerle, minimal formlar bir araya geliyor ve sonuç harika oluyor. Masur, “Bu koleksiyon, Japonya’da geyşa olarak yola çıkıp; Çin, Hindistan, İran ve Anadolu gibi benim için kültürel değeri yüksek lokasyonlardan geçen ve hayatını Pera’da sonlandıran bir kadının yarattığı hikayenin geçtiği evrenden oluşuyor” sözleriyle açıklıyor ilhamını. MBFWI günlüğü öne çıkan tasarımlar, tasarımcılar ve daha detaylı bilgilerle önümüzdeki hafta sizinle olacak. Beklemede kalın!

Haftanın Moda Olayı:

Kendall Jenner, 2017 Daily Front Row Fashion Media Awards tarafından ‘Dönemin Moda İkonu’ unvanına layık görüldü.