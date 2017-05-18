NICOLE KIDMAN’LA 20’LERE YOLCULUK

Sosyal medyadan takip edenler bilir, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’daydım. Adını koyamayacağım bir etkinlik için... Zira buna sadece bir açılış, parti veya eğlence diyemem Çünkü hayatımda gördüğüm en farklı ve gösterişli geceydi. Öyle ki, Nicole Kidman partinin onur konuğuydu. Konsept, 1920’lerdi. Nerede miydik? Ünlü Hollywood yapım şirketi Paramount Pictures’ın yeni yatırımlarından biri olan The Bodrum by Paramount Hotels’de.

Dünyanın farklı yerlerinde bu yatırım zincirini sürdürecek olan grup, ilk adımını Bodrum’da attı. Bu, bölge için de önemli bir yatırım ve tesis olarak gerçekten eşsiz.

Favori yıllarım

Nicole Kidman, sinema-televizyon master’ı yapmış, bir sinema aşığı olarak her zaman beğendiğim bir aktristir. Ayrıca doğru kıyafet seçimleriyle kırmızı halılara damga vurmuştur. Sinemadan ve 20’lerden bahsediyorsak, kuşkusuz konu Gatsby’ye gelecektir. ‘The Great Gatsby’, en sevdiğim filmlerden biri ve moda aşığı olarak o yıllar da en sevdiğim dönem. Şüphesiz ‘The Great Gatsby’nin bunda etkisi büyük.

Püsküller, uzun silüetler, saç aksesuarları ve gösterişli takılar... Gerçekten göz alıcı bir dönem her detayıyla. Eski versiyonunu da seviyorum fakat DiCaprio’lu olan favorim. Baz Luhrmann’ın gözüne, çekim tekniklerine, büyüleyici görüntülerine hayranım. Çok kez izledim ve tekrar seyretsem sıkılmayacağıma eminim. Her seferinde o akıl almayacak parti sahneleri beni heyecanlandırır.

Minimal ve gösterişli

İşte 20’ler ve ‘Gatsby’ benim için bu noktadayken, partinin ‘dress code’unu öğrendiğimde, heyecanlanmadım desem yalan olur. Fakat ben 20’lerin ilk akla gelen o püskül ve payet gibi detaylarındansa, kimonoyu anımsatan silüetlerinden ilham alarak bir elbise seçtim. Aslında elbise de diyemeyiz. Sizinle daha önce de paylaştığım Tiny markasının minimal ama bir o kadar gösterişli kesim ve renkteki kimonosunu giydim. Aynı parçayı gündüz plajda da tercih ediyorum.

Böylesi sadelik ve minimallik her zaman bana keyif vermiştir. Tek bir parçayla da gösterişe ayak uydurabiliyorsunuz.

Ayağımdaysa teyzemden kalan vintage ayakkabılar bana eşlik ediyordu. Odadan çıkıp, parti alanına indiğimde, ne kadar profesyonel bir hazırlık olduğunu anladım. Ve evet her zaman beni heyecanlandıran o ‘Gatsby’deki partilerden birindeydim adeta.

Sıra geldi Kidman’la tanışmaya! Alışık olduğumuz saç ve makyajı, zarif takıları ve kırmızı halılarda sık tercih ettiği markalardan Marchesa elbisesiyle ışıldıyordu. Evet, yüzünde bazı estetik müdahaleler var. Fakat ekrandaki haline göre çok daha doğal görünüyor yüz yüzeyken.

Gecenin diğer detayları anlatmakla bitmez! Dakikalar süren havai fişek gösterileri, sahneye çıkan dünyaca ünlü isimler, sayısını kestiremediğim kadar dansçı, ışıltılı dekorasyon... Her şey çok gösterişliydi.

Ayrıca Paramount Pictures’ın Oscar’lı filmlerinin adları, davetlilerin oturdukları masalara verilmişti. Ben çok sevdiğim ‘Top Gun’ filminin masasındaydım.

Tüm bu detayların ardından söyleyebileceklerim ve aklımda kalanlar: Müthiş bir partiydi, gerçekten bir film sahnesinde gibi hissettim, 20’leri seviyorum, ‘The Great Gatsby’i en yakın zamanda tekrar izleyeceğim, Nicole Kidman çok zarif bir kadın ve duruşuyla; yaşına göre koruduğu fiziğiyle ilham kaynaklarımdan ve otel çok keyifli.

Ziyaret edin, siz de filmi izleyin; izlediyseniz tekrarlayın, Nicole Kidman’ın ‘Lion’ performansını inceleyin, eğer bir düğün, davet hazırlığı içerisindeyseniz ve konsept araştırması yapıyorsanız 20’ler biçilmiş kaftan. Bu hazırlık içerisinde sorunuz olursa da bana yazın.