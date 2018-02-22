ÖYKÜ’NÜN HIZLI YÜKSELİŞİ

Gucci defilesinde yürüyen ilk Türk model olarak ondan daha önce de bahsetmiştim. Bize yaşattığı gurur ve sonrasında görünümüyle ilgili yapılan yorumlara verdiği müthiş sevecen ve olgun cevaplar, bir kez daha onu zirveye taşıdı gözümüzde... Geçtiğimiz günlerde henüz açıklayamayacağım sürpriz bir proje için bir araya geldik Öykü Baştaş ile... Yine çok gerçek, doğal ve mütevazıydı.

Londra-Milano-Paris moda haftaları için defile programını sorduğumda, henüz netleşmediğini söylemişti. Ben de bu kez hangi defilelerde boy göstereceğini merakla bekler haldeydim. Bu bekleyiş, yine büyük bir gururla sonuçlandı. Londra Moda Haftası kapsamında önemli bir gurur kaynağı olan Bora Aksu defilesinde gördük Öykü’yü önce. Ardından Burberry markası için Cara Delevingne ve Adwoa Aboah gibi ünlü modellerle aynı podyumu paylaştı. Onu çok daha iyi yerlerde ve büyük projeler içerisinde göreceğimize eminim. Siz de onun başarı ‘Öykü’sünü takipte kalın!

Bailey’nin renkli vedası

Burberry demişken, markanın Londra Moda Haftası kapsamında sergilediği renkli ve genç koleksiyonundan bahsetmemek olmaz! 17 yıldır markanın kreatif direktörü olan Christopher Bailey, 17 Şubat’ta bu unvan altında son defilesini gerçekleştirdi. Markanın kimliğinin oluşmasında büyük role sahip olan tasarımcı, çok renkli bir vedayla karşımızdaydı. Zira ilkbahar/yaz 2018/19 koleksiyonunda LGBT haklarına gönderme yapan gökkuşağı bayrağına tüm detaylarda yer verdi. Yeni sezon, Burberry için çok renkli bir dünya ve yepyeni başlangıçlar demek...

Müziğin sınırsız gücü

Londra Moda Haftası kapsamında ilgimi çeken defilelerden biri de Ashish defilesiydi. Hintli tasarımcı Ashish Gupta, çok renkli ve ışıltılı bir koleksiyonla karşımızdaydı. ‘Midnight Market’ adlı renkli koleksiyonunda tasarımcı anavatanı olan Delhi’nin renkli ışıltılı dünyasına gönderme yapıyor. Etnik kökenleri farklı modellere yer veren tasarımcı, modanın gerçek dünyayı yansıtması gerektiğini düşünüyor. Alt ve yüksek kültürü, Hint kültürü ile 70’ler disco stilini harmanlayan Gupta, bu karışımı plastik alışveriş poşetleri, gökkuşağı desenli parçaları, sloganlı ve payetli tasarımlarıyla yansıtıyor. Defilenin bizim için en ilgi çekici yanı ise kilimlerle dekore edilen podyumda, defile sırasında çalan İbrahim Tatlıses şarkısıydı şüphesiz.

Haftanın En İyi Kırmızı Halı Görünümü

Oscar ödüllerinin habercisi kabul edilen ve geçtiğimiz günlerde Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen 71. BAFTA Ödülleri törenine, Jennifer Lawrence Dior tasarımı elbisesiyle damga vurdu.