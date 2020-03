Paris Haute Couture Moda Haftası-2

Paris Haute Couture moda haftasının ilk bölümünü geçtiğimiz haftaki yazımda sizinle paylaşmıştım. İkinci bölümde ise yine birbirinden önemli defileler var!

Iris Van Herpen

Merakla beklediğim Iris Van Herpen’in bu sezonki çıkış noktası su ve hava; ayrıca bu ikisinin akışkanlığı. Tam da bu yüzden kıyafetlerde kullanılan organza, dalga görünümü yaratmak üzere düz çizgiler ve lazer kesimlerle kullanılmış. 3D baskılı ayakkabılar da bu görünümü destekliyor. Şov ise tüm gösterişiyle başlıyor. Şov diyorum çünkü bir defileden çok fazlasını sunuyor bize Van Herpen. Modelleri koleksiyon parçalarını tanıtmak üzere yürürken, podyumda başkaları da vardı: Akvaryumların içinde gösterilerini gerçekleştiren Danimarkalı su altı artistleri... Başarılı bir sunumdu ve Haute Couture’un ne olduğunu her detayıyla hissettirdi.

Ralph&Russo

Kokteyl elbiseleri, püsküller, parıltılar, tüller, uçuş uçuş detaylar, organzalar, danteller… Bir gece elbisesi için birçok alternatif olabileceğini ifade ediyordu koleksiyon. Zaten markanın tasarımcıları Tamara Ralph ve Michael Russo da amaçlarının birçok farklı zevke hitap eden zengin bir koleksiyon hazırlamak olduğunu söylüyor. Defilede öyle bir parça vardı ki, herkes fotoğraflamak için yarıştı. Defilenin sonuna damga vuran şampanya rengi tülden, upuzun kuyruklu ve gümüş, altın, payetten işlemelerin yer aldığı gösterişli bir gelinlik. Backstagede hazırlık sürerken, işlemelerini sağlamlaştırdıkları uzun bir etek görmüştüm fakat bu kadar gösterişli bir parça olacağını düşünmemiştim. Üstelik ilgi çeken başka bir detay daha var. Gelinliği ünlü Bollywood artisti Sonam Kapoor tanıttı. Egzotik tarzıyla gelinliği taşımak konusunda çok doğru bir seçim yapan tasarımcılar, her detayıyla başarılı bir defileye imza atarak alkışları topladı.

Giambatista Valli

Giambatista Valli ve couture deyince, hepimizin aklına şüphesiz o rüyalarımızı süsleyen elbiseler geliyor. Elbise demek yetmez aslında. Sanat eseri de diyebiliriz. Yine birbirinden güzel işler çıkardı karşımıza Valli. Yalın bir gösteriş sunan koleksiyon kadar defileyi izleyen Celine Dion da dikkat çekti. Zira defile sırasında öyle heyecanlıydı ve beğenisini öyle içten belli eden hareketlerde bulundu ki, yanında oturan ve özellikle defileler sırasındaki ciddiyetiyle bilinen Anna Wintour’u dahi güldürmeyi başardı.

Elie Saab

Moda haftasında son izlediğim ve zaten noktayı da koyan, Elie Saab defilesiydi. Lübnanlı tasarımcı, her zaman olduğu gibi zengin bir koleksiyon sundu. Kumaşlar, detaylar, işçilik, renkler, model seçimleri, saç-makyaj, atmosfer, her şey harikaydı. Saç ve makyajda ‘Game of Thrones’dan ilham alınarak yola çıkılmış ve geleneksel dokunuşlara sahip saç aksesuarlarıyla bütünlük sağlanmıştı. Defile sonunda tüyler ürpertici bir alkış koptu ve evet, Saab özellikle couture tasarımlar ortaya koymanın ne demek olduğunu; isminin neden dünya çapında tanındığını, neden evlenmek isteyen her genç kadının aklına ilk gelen isim olduğunu bir kez daha ispat etti.