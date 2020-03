PARiS HAUTE COUTURE MODA HAFTASI

Bu yazıyı Haute Couture moda haftasını takip etmek üzere geldiğim Paris’te, çok koşturmalı ama bir o kadar da keyifli bir günün gecesinde yazdım. Moda haftası başlamadan bir gün önce geldim, o sırada kışı aratmayan Paris’e birbirinden güzel şovlar adeta güneş gibi doğdu. Benim içinse hafta güneş mi yıldız mı ne desem, yanında az kalacak bir defileyle başladı. Proenza Schouler’ın İlkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu’nu merak içindeydim. Defileyi izlemek bir yana, bizzat saç-makyaj, prova, kıyafetlerin ilk giyildiği anlara kadar her detaya şahit olduğum bir backstage deneyimi yaşadım. Ve aslında bizlerin hep kolay olduğunu düşündüğü bu anların ne kadar zor geçtiğine bir kez daha tanıklık ettim.

İş saç-makyajda bitiyor

Her detay o kadar önemli ki... Her şeyin kusursuz görünmesi için onlarca kişi iş başında. Bu noktada işin önemli kısmı saç-makyaja düşüyor. Çünkü aslında koleksiyonun konseptini, ruhunu; modellerin güzelliğini, ışıkların göz alıcı büyüsünü yansıtmak için gerekli en önemli detay! İşte bu noktada büyük markalar defilelerinde her şeyin kusursuz olması konusunda onları şüpheye düşürmeyecek profesyonellikte ünlü isimlerle, saç ve makyaj artistleriyle çalışıyor.

Mac, bu markalardan biri. Uzman sanatçılarıyla tüm bu defileleri daha da güzelleştirmeyi hedefliyor. Proenza Schouler’da kaşlar ve kusursuz bir ten görünümü, aynı gün izlediğim A. F. Vandevorst defilesinde ise yine beyaz ciltler ön plandaydı. Schouler, monokrom ve püskül detayların, volanların yer aldığı; siyah, beyaz, nude ve kırmızının ağırlıkta olduğu bir koleksiyonla klasını konuşturuyor. Vandevorst’ta avangart bir stil hakim. Plastik görünümlü vinyl kumaşlar, saç tokaları, çöp poşetini anımsatan parçaların öne çıktığı koleksiyonda fütüristik bir stil vaat ediyor.

Kısa kısa...

- Paris’teki ilk akşamımda çok keyifli bir davet için, şehrin en ünlü restoranlarından biri olan LouLou’nun yolunu tuttum. Stil deyince ilk akla gelen markalardan Aperlai’nin davetinde, güzel bir ekiple buluştuk. Tasarımlarını beğeniyor olmamın yanında, adının büyüdüğüm yer olan, Kaş’tan gelmesi markanın benim için önemini artırıyor. Şimdilik bu kadar bilgi veriyor ve yakın zamanda gerçekleşecek gelişmeler için sizi isteyerek merakta bırakıyorum.

- Defileler bir yana, sokaklarda da stiller konuşuyor. Bu süreçte moda insanlarının iletişim dili tamamen görsel bir boyut kazanıyor ve söz bitiyor, kıyafetler konuşuyor. Benim de Paris’te olduğum süreçte giydiklerim vogue.com.tr’de.