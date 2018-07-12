PARİS HAUTE COUTURE MODA HAFTASI

Paris Haute Couture Moda Haftası, 1-5 Temmuz tarihleri arasında nefes aldırmayacak kadar boğucu sıcaklara rağmen, şehri göz alıcı ve capcanlı bir hale dönüştürmeyi başardı.

Iris Van Herpen

Benim için moda haftası Iris Van Herpen defilesiyle başladı. İşçiliğe verdiği önemi bir kez daha gösteren tasarımcı, beğeni topladı. Syntopia koleksiyonunda organik ve inorganiğin iç içe geçmiş ilişkisini ortaya koyan tasarımcı, markanın imzası haline gelen dokumayı geleneksel yöntemle değil, dijital olarak gerçekleştirdi. Defile alanında yer alan, ışığı ve hareketleriyle şova renk katan enstelasyon, Lonnoke Gordjin ve Ralph Nauta’ya aitti.

Elie Saab

Couture deyince Lübnan’ın adını ilk sıralara yazmak gerek şüphesiz. Zira Elie Saab gibi başarılara imza atmış Couture ustalarının doğduğu yer... Saab, moda haftasına damga vuran bir defileyle karşımızdaydı. Tasarımlarıyla olduğu kadar mekan ve model seçimiyle, misafirperverliğiyle de farkını gösteren marka, göz dolduran bir şova imza attı. Musée des Art Décoratifs’te podyum ışığı altında sunulan ve tasarımcının Gaudi’den aldığı ilhamı yansıttığı koleksiyonunda, kurdele detayları ve grinin hakimiyeti söz konusuydu. Bornoz formundaki ceketlerle yaratılan cool ve rahat görünüm favori detaylarımdandı.

Georges Hobeika

Lübnanlı bir diğer tasarımcı Georges Hobeika, ‘Kuğu Gölü Balesi’nden aldığı ilhamı detaylarda, saç ve makyajda yansıttığı bol ışıltılı bir koleksiyonla karşımızdaydı.

Giambattista Valli

Mac Cosmetics’in Haute Couture Moda Haftası boyunca tasarımlara daha da sanatsal bir boyut katan profesyonel ve yaratıcı makyaj sanatçılarının ortaya çıkardıkları sonuçlara tanık olma şansını da yakaladım. Son ana kadar backstage’teki tüm detayları incelediğim şovlardan biri de Giambattista Valli’ydi. 48 modelin yer aldığı defile, tüm detaylarıyla etkileyiciydi. Tüller, floral desenler, uçuş uçuş kumaşlar, pembenin tonları, kurdela detayları ve yüksek bel pantolonlar ön plandaydı. Tasarımcının Coucou Chloe’den aldığı ilham, parçalara yansıyor ve edgy bir mood’da karşımıza çıkan modellerin genç ve kendine güvenen halleri podyumu titretiyordu. Tertemiz makyaj ve ıslak görünümde yaratılan ten, en beğendiğim makyajlar arasındaki yerini aldı. Ayrıca bazı modellere yapılan GBV dövmeleri de markanın öne çıkarmak istediği o genç ruhu yansıtıyordu.

Fendi

Fendi Couture, işçilik, romantik kesimler, saç-makyaj, renkler, farklı formları materyaller ve fake kürk detaylarının yer aldığı parçalarla, uykudan uyandıran bir koleksiyonla karşımızdaydı. Palais Brongniart’ta etkiliyeci bir atmosfer ve müzikler eşliğinde; pembenin hakimiyetinde ve parlak materyallerin başrolde olduğu bir hayal dünyası sundu bizlere... Elbette ki, markayla ilgili en merak edilen soru, gerçek kürk kullanımını durduran ve bu konuda keskin kararlar alan diğer markalar gibi bir değişime gidip gitmeyeceği... Hep birlikte göreceğiz!

Yükselen değer!

Genç yaşına rağmen başarılı bir yol izleyen Rami Kadi de Lübnan’lı bir tasarımcı. Moda haftasındaki sunumunda, ülkesinin başarılı tasarımcılarından biri olarak, büyükleri gibi adını duyuracağının sinyallerini verdi. Couture’a kattığı genç ve eğlenceli detaylar ilgi çekiciydi.