Paris Haute Couture Moda Haftası

Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü sizlerle paylaştığım Haute Couture rüyasına kaldığımız yerden devam!

Modern aristokrat

2019 Sonbahar koleksiyonuyla Miu Miu, aristokratik ve stil sahibi bir orduyla karşımızdaydı! Militer yeşil, apoletler, kargo pantolonlar maskulen ve femineni en güçlü şekilde bir araya getiriyordu. Yine bu feminen gücü kemer ve korseler daha da vurguluyordu. Koleksiyonun geneline hakim olan ve Prince of Wales adıyla anılan ekose deseni, adeta İngiliz aristokrasisini koleksiyona getiriyor. Ayrıca 1950’lerden ilhamla yansıtılan örgü yakalar Miu Miu’num her daim geçmişin izlerini bugüne taşımak konusundaki başarısını vurguluyor. Gold detayların hakim olduğu parçalar, renkli şapkalar, saç aksesuarları ve yine zengin detayların eşlik ettiği ayakkabı ve çantalar sokağın hitleri olmaya aday!

Bir Mucizenin Gölgesi

Günün son etkinliği Lübnanlı tasarımcı Sandra Mansour’un ilk gelinlik koleksiyonuna ait sunumdu. Moda haftalarında en sevdiğim detay markaların koleksiyonları kadar defilelerin yapıldığı mekanların, sunum konseptlerinin de ilham veren yanı. Mansour’un koleksiyon sunumu için çok görkemli bir atmosfer bizi karşıladı. Tarihi, yüksek tavanlı bu mekan dramatik bir konseptle dekore edilmiş ve tasarımcının gelinlik koleksiyonuna en büyüleyici şekilde eşlik ediyordu. Son derece minimal ama bir o kadar da görkemli detayların hakim olduğu koleksiyon ‘Bir Mucizenin Gölgesi’ adıyla karşımızdaydı ve gerçekten bir mucizeydi!

Saab’ın Cenneti

Benim için couture moda haftasının en özel defilesi her zaman Elie Saab... Aileye ve markanın ekibine olan hayranlığımın bunda etkisi büyük evet ama Saab her zaman büyük hayranlık yaratacak detaylardan oluşan koleksiyonlar sunuyor. Yine bu sezon Eiffel Kulesi’nin hemen yanında görkemli bir binada yapılan defilenin arka planında yine Eiffel manzarasıyla izledik defileyi... Bizi Karayipler’in ortasında masmavi denizin ışıldadığı, kumsalın uçuk pembe ve gold tonlarda karşımıza çıktığı, güneşin dalgalarla buluşmasından ortaya çıkan yansımalardaki gümüş ışıltıların parıldadığı bir cennete götürüyor Elie Saab... Vida Paraiso isimli İlkbahar/Yaz 2019 Haute Couture Koleksiyonu’nda lüks ada hayatıyla bir deniz tanrıçasını buluşturuyor. Deniz kızını hatırlatan kesimler, asimetrik detaylar, deniz kabuğu detayları, mavinin tonları saten, tül ve organzadan oluşan kumaşlarla karşımıza çıkıyordu. Büyük formlu güneş gözlükleri koleksiyonu daha cool ve sportif hale getirmek konusunda oldukça başarılılardı. Siz de bu gözlükleri takıp, Saab’ın cennetine konuk olmak istemez misiniz?