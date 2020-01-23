Her sezon yerinde takip ettiğim ‘Paris Haute Couture Moda Haftası’nı bu sezon da ziyaret etmeyi planlarken Paris’teki grev yüzünden ortaya çıkan olumsuzluklar ve şehirde yaşayan arkadaşlarımın tavsiyeleri sonucu gitmemeye karar verdim. Fakat kalbim elbette orada. Birçok arkadaşım da aynı sebepten gitmedi bu sezon Paris Haute Couture Moda Haftası’na. Moda haftaları her zaman şehir için, tanıtımı, turizmi için çok çok önemli. Bu etkinlik sayesinde dünyanın birçok yerinden insan o şehre akın eder. En önemli moda başkenti olan Paris‘in en kısa sürede tüm problemlerinden kurtulması dileğiyle... Zira birçok markanın varlığı, geleceği için oldukça önemli bir konumda. Paris’e gidemesem de tüm detayları en ince ayrıntısına kadar takipteyim. Beni davet eden birçok marka yine göz alıcı defilelerle koleksiyonlarını tanıttı.

- IrIs Van Herpen, yine moda üstü bir bakış açısıyla farklı tasarımlarını, teknolojik kumaşlarını tanıttı.

- Ralph&Russo, birçok farklı tasarımla kadınların en özel gecelerine damga vurmak için sunduğu geniş koleksiyonla karşımızdaydı. Ben düz formda, bileğe kadar uzanan payetli elbiseleri sevdim.

- GIambattIsta VallI, gösterişli, büyülü bir dünya sunuyor bize. Abartının kalite ve yalınlıkla aynı anda olduğu o nadir anlardan birini yaşatıyor Valli koleksiyon fotoğraflarına baktığımızda. Renkleri, kabarık, upuzun kumaşları, farklı kesimler, farklı bağlama detayları, saç ve yüz aksesuarlarıyla yine çok etkileyici....

- SCHIAPARELLI, kaçırdığıma en çok üzüldüğüm defilelerden biri oldu. Lucien Pages sayesinde tüm koleksiyon görselleriyle en hızlı şekilde buluşup inceleme şansı yakaladım. Son dönemde en başarılı bulduğum PR ajansı! Daniel Roseberry’nin kreatif direktörlüğünde ortaya çıkan koleksiyon farklı renkler, çeşitli dokudaki kumaşlar, kumaşların üzerine işlenen küçük aksesuarlarla dikkat çekiyor. Alışık olduğumuz kabarık detaylı elbiselerin yanında yalın, maskülen detayların da yer aldığı parçalar öne çıkıyor. Gözde kullanılan aksesuarlar, yine göz motifi detaylar genele hakim. Ve evet tüm gözler onun üzerinde!