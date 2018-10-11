PARİS MODA HAFTASI

Milano Moda Haftası’nın ardından başlayan Paris Moda Haftası, tüm hızıyla devam ediyor. İşte, öne çıkan markalar...

- Göz alıcı tasarımları Akdeniz ruhuyla buluşturma konusunda uzman olan Jacquemus, ilkbahar/yaz sezonuyla karşımızdaydı. Her bir tasarımın, önümüzdeki yılın hit parçaları arasında yerini alacağı şimdiden belliydi! Jacquemus ve daha birçok markanın PR şirketi olarak çalışmalarını sürdüren Lucien Pages, gerçekten farkını gösteriyor. Basınla sağladığı hızlı ve sorunsuz iletişim, detaylı araştırma becerisi onu her daim farklı kılıyor. Daha da iyi noktalara ulaşması umuduyla...

- Rahat silüetler, iyi işçilik, özel kumaşlar, desenler ve renklerle tanıdığımız Issey Miyake, bu sezon yine rahatlığın, tonların en iç ferahlatıcı yansımasını sundu bizlere. Farklı formlardaki hasır ve bez saç aksesuarları favorimdi.

- Benim için her zaman büyülü bir masal olan Elie Saab defilesi bu sezon da tasarımları, modelleri ve tüm görkemiyle nefes kesiciydi. Hazır giyim koleksiyonunda dahi couture dokunuşlara sahip olan fakat aynı anda en gösterişli parçaya dahi kattığı giyilebilir notalarla sportif, rock-chic izler taşımayı seviyor. Marka, çiçek desenleri, boyun arkasında yer alan fiyonklar, işlemeler, oversize ceketler, dantel ve zımba detayları, güneş gözlükleri ve leopar deseniyle hem güçlü hem de göz alıcı bir kadın dünyası sunuyor bizlere.

- Her daim büyülü bulduğum defilelerden bir diğeri, Giambatista Valli. Bu kez backstage’ine sızdım! Makyajını Mac Cosmetics’in üstlendiği defilenin tüm hazırlık sürecine bu sayede tanık oldum. Parıltılı saçlara eşlik eden ışıl ışıl bir cilt ve son derece doğal bir makyajla; uçuş uçuş, renklerin, desenlerin, beyazların eşlik ettiği tasarımlar müthiş bir uyum yakalıyordu.

- Paris Moda Haftası kapsamında sunumlarını asla kaçırmadığım showroom Giorgia Viola bünyesinde yer alan markaları yine yakından inceledim.

Lübnanlı genç tasarımcı Sandra Mansour, özellikle son birkaç sezondur ortaya

çıkardığı tasarımlarla büyük ses getiriyor. Yine son derece renkli, eğlenceli, zengin

bir koleksiyonla karşımızda olan tasarımcının ilham kaynağı, dans ve tambur.

Bu ilhama gönderme yapan desenler, aksesuarlar en eğlenceli haliyle tüm koleksiyona hakim... O zaman dans!

Paris Moda Haftası, diğer tüm moda başkentleriyle kıyaslandığında her anlamda en çok ilgi gören, en global organizasyon olduğunu bir kez daha vurguladı. Moda sektörünün farklı alanlarında yer alan binlerce insan adeta şehre akın etti. Aynı tarihlerde gerçekleşen fuarlar ve etkinlikler de tüm bu yoğunluğun başlıca etkenleri arasındaydı elbette... Fakat bu bize gösteriyor ki, başarılı, kendini ispatlamış, global aktiviteler, şehrin kalkınması, tanıtımı ve hatta turizmi için çok ama çok önemli.

Tüm bu defileler arasında koşuşturmanın yanında benim için Paris’in bu seferki bir diğer anlamı, sezonu açarken Penti ile parizyen kadının olmazsa olmaz parçası çorapları deneyimlemek ve şehri bu anlamda başka bir gözle keşfetmek oldu.