Paris Moda Haftası’nda öne çıkan detaylar

Milano’dan sonra tüm hızıyla Paris Moda Haftası başladı. Ben de ilk birkaç günü kaçırsam da, sizler için birçok defileyi, sunumu ve etkinliği yerinde inceledim. Halihazırda Mercedes Benz Fashion Week İstanbul devam ederken, ben sizi kısa bir Paris turuna çıkarıyorum. İşte Paris’ten geriye kalanlar...

Bir Akdeniz rüyası

Son dönemin en çok ses getiren ve heyecan veren markası Jacquemus, yine etkileyici bir sonbahar/kış koleksiyonu sundu bize... Pantolon-ceket takımlar, etek-kazak birlikteliği, gömlekle pantolon-etekler, oversize paltolar ve kemer şeklinde beli saran dörtlü büyük cepler, koleksiyonun öne çıkan detayları... Defile alanında da hakim olan capcanlı renkler, izleyenleri Güney Fransa’da küçük bir kasabanın en göz alıcı sokağına götürdü. ‘Place Jacquemus’da capcanlı pembeler, turuncunun, yeşilin ve gök mavisinin en etkili tonları, müthiş detaylarla birleşiyor ve ortaya gerçekten kışı sıcak yapacak tasarımlar çıkıyor. Aksesuar konusunda her daim çok zengin bir dünya sunan marka, bu sezon da bu konuda oldukça cömert. Diz üstü çizmeleri, küçük çantaların farklı versiyonları, farklı form ve boyuttaki küpelerle cep şeklindeki çantalar, biz kadınlara yine bambaşka bir dünya sunuyor. Markanın başarısında en büyük katkılardan biri de çalıştığı PR şirketi Lucien Pages’e ait... Hem lokal hem de global anlamda basınla Influencer yönetimini en doğru şekilde yapan, her daim iletişim kurmak konusunda son derece ulaşılabilir ve gerçekten profesyonel çalışan PR şirketleri gerçekten çok az. Böyle dinamik ve doğru çalışan firmalar, tüm sektöre örnek olmalı...

Elie Saab sevdası

Paris Moda Haftası kapsamında benim için en özel defile, her daim Elie Saab... Bu sezon yine şehrin en görkemli atmosferlerinden birinde, bize çok etkileyici bir koleksiyon sundu. Gerçek bir couture ustası olan Saab, hazır giyim koleksiyonlarını da couture dokunuşuyla sunuyor bize. Kadifeler, payetler, tüllerle, şifonların öne çıktığı koleksiyonda bordo, mavinin tonları, siyah ve lacivertin hakimiyeti söz konusuydu. Blazer ceketler, pantolon-ceket takımlar, pelerinler ve smokinler, koleksiyonda en sevdiğim detaylar oluyor. Markanın görkemli gece elbiseleriyle sunduğu feminenlik kadar maskülen dünyasını da çok seviyorum. Maskülenliğe kattığı o feminen dokunuş ancak Saab’ın elinden çıktığında bu derece etkili oluyor. Bu sezon kalbimizi ele geçirmek üzere, o da bize kendi kalbini sunuyor. Aksesuarlarda ve desenlerde karşımıza çıkan kalp detayları, kalbin ellerin arasından sunulduğu desenle işlemeler, gece elbiselerinde yer alan büyük fiyonklar, bize Elie Saab’ın ilan-ı aşkı adeta! Ya da her sezon ona karşı bitmeyen sevdamızın bir yansıması... Saab bu sezon her anımızda aşkın olmasını istiyor ve en özel gecelerimize eşlik edecek o ışıltılı elbiselerin yeni bir aşkın başlangıcı olduğunu vurguluyor. Kalp şeklindeki küpeler şimdiden birçok alışveriş listesine eklendi. Biz de seni seviyoruz Saab!

Gurur vericiydi...

Haftanın etkinliği; Mac Cosmetics’in makyajlarını üstlendiği Ann Demeleuster, Issey Miyake ve Altuzarra şovlarının hazırlık süreçlerine tüm detaylarıyla tanık olup, şovları izleme şansı yakaladım. Hepsi ayrı birer makyaj hikayesi sunan defilelerin dışında Mac Cosmetics’in global bir etkinliği vardı. Powder Kiss isimli yepyeni bir ruj koleksiyonu sunan ve bunu Paris’te global Influencerlar’ı ağırlayan markanın Türk davetlisi olarak orada yer almak gurur vericiydi.