'Moda ayı’ moda haftalarının son durağı Paris’le son buldu. İşte Paris Moda Haftası boyunca izlediğim defile ve incelediğim sunumlardan detaylar:

Defileler

- Köklü bir Fransız markası olan Guy Laroche, Fransız aktris Mireille Darc’tan ilhamla siyahın ağırlıkta olduğu, klasik ve bir o kadar cesur bir koleksiyon sundu. Sırt dekoltesinin ön planda olduğu tasarımların ilhamını yansıtmak üzere saç-makyaja da büyük önem verilmişti.

- Maskülen silüetleri siyah-beyazın dansıyla birleştirmek, küçük detaylarla son derece maskülen bir kombini yumuşatmak gibi detaylar, bu sezon yine Ann Demeulemeester’ın alfabesinde.

- Issey Miyake tasarım ekibinin İzlanda’daki doğa gözlemleriyle çıkardığı formlar, renk ve desenleriyle yine doğaya teşekkür niteliğinde bir koleksiyon oldu.

- Alexis Mabille, defile müziğinden renklere, saçtan makyaja her detayda daha şimdiden baharın gelişini kutladı. Rahat formlar, tüller, danteller, çizgiler ve bütün platformlu sandaletler, öne çıkan detaylardandı.

- Rus tasarımcı Valentin Yudashkin, bu koleksiyonunda Kazimir Maleviç’in kurucusu olduğu geometrik soyut sanattan ve avangart süprematist hareketten ilham almış. Renklerin gücü, geometrik desenler, hem rahat-günlük, hem de couture’den farksız olan gece elbiseleriyle kadının birçok farklı anına gönderme yaptı.

Lübnan rüzgarı

Lübnanlı tasarımcıların moda dünyasındaki ünü gün geçtikçe artıyor. Bu tasarımcıların başında gelen ve rüzgarı başlatan Elie Saab, bizi kendi kurduğu amazon ormanlarına davet etti! Piton desenleri, yeşilin tonları, doğa desenleri, tropik renkler hem gece kıyafetlerinde hem de tasarımcının günlük giyim için sunduğu parçalarda hayat bulmuş. Düz sandaletler, deri ceketler, sloganlı tişörtlerle couture’ü günlük hayata taşıyan tasarımcının podyumu, Sara Sampaio’nun başta olduğu top modellerle doldu.

Lübnan rüzgarının diğer temsilcilerinden Zuhair Murad ve Georges Hobeika, gece kıyafetlerinden oluşan koleksiyonlarını mini sunumlarla tanıttı.

Sunumlarda göze çarpanlar

Cartier’in aşk bileziklerinin daha ince ve taşlarla süslenen yeni yorumu, Karl Lagerfeld’in sloganlı ve parlak pullu tasarımları, Silvia Astore’un önümüzdeki sezon Burning Man katılımcılarının büyük ilgi göstereceği garanti olan renkli, payetli ve desenli koleksiyonu, Christian Louboutin’in yeni ve rahat topuk formları.