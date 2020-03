Erkek giyim denince, akla ilk gelen organizasyon, şüphesiz Pitti Uomo... Yılda iki kez düzenlenen erkek giyim fuarı Pitti Uomo, dünyanın birçok farklı yerinden gelen basın mensuplarını, satın almacıları ve markaları ağırlıyor. Daha önceki sezonlarda da ziyaret ettiğim, mutlaka bir gün etkinliklerine dahil olduğum ve röportajlar gerçekleştirdiğim

organizasyonun davetlisi olarak bu

sezon Pitti’deyim!

Floransa’da ve fuarın global etkisiyle tüm dünyada birkaç gün sadece erkek stili konuşulacak. Nefes alınamayacak kadar sıcak bir günde, fuar alanına çok yakın olan ve modern stiliyle dikkat çeken The Student Hotel’de maratona hazırlanıyorum.

Guest Nation China

İlk gün fuar alanında ziyaret ettiğim, Şangay Moda Haftası iş birliğiyle gerçekleştirilen Guest Nation China sunumu, 10 farklı Çinli tasarımcının koleksiyonlarının sergilendiği ilham verici bir etkinlik olarak aklıma kazınıyor. 8on8, DANSHAN, FFIXXED STUDIOS, Percy Lau, PRIVATE POLICY, Pronounce, SAMUEL Guì YANG, THE FLOCKS, STAFFONLY, untitlab’dan oluşan, yaratıcı

10 farklı koleksiyon karşımızdaydı.

Modanın yelkenle buluşması

Bir diğer etkinlik Woolmark, Luna Rossa ve Prada Pirelli yelken takımının katılımıyla gerçekleşen basın sunumuydu. Modayla teknolojinin ve bir yaşam stilinin buluştuğu en önemli birlikteliklerden birine eşlik ettik. Zira yaşamın içine entegre olan ve deneyimlerimize eşlik eden markaların gerçek anlamda marka olduğunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Moda farklı dinamiklerle birlikte olduğunda değer kazanıyor. Bu hep böyle!

İstanbul Moda Akademisi kapsamınsa gerçekleşen Prada mağaza ziyaretlerinde markanın hikayesini anlatırken Patrizio Bertelli’nin yelken tutkusunu ve bu tutkudan, aynı zamanda ihtiyaçtan doğan kıyafetlerin ve bir yarış takımının doğuşundan bahsetmiş; Luna Rossa’nın bugün geldiği konumu düşünmüş ve alkış tutmuştum. İşte şimdi Pitti kapsamında yarış ekibinin ve marka yöneticilerinin

yer aldığı bu söyleşide olmak çok keyifli.

Gucci Garden

İlk günüm Gucci’nin büyülü dünyasına yaptığım ziyaretle son buldu! Floransa’nın

merkezi ve tarihi lokasyonlarından biri

olan Piazza Della Signoria’da yer alan Gucci Garden’ın müthiş restoranı, özenle yapılmış kitap seçkisi, ev dekorasyon ürünleri ve

özel koleksiyon serileriyle size harika deneyimler yaşatmaya hazır!

Sokağın nabzı...

“Marka sunumları bir yana, peki fuar alanının dışında durum nedir?” dediğinizi duyar gibiyim! Renkli ve farklı erkek stilleri her yanı sarmış durumda! Ben her ne kadar farklı olmak adına zorlama stillerden ve çok renkli kombinasyonlardan hoşlanmasam da bu sokak ruhu Pitti’ye yakışıyor. Fakat elbette yalın olandan kaçamıyorum! Beyaz ve nude tonlarında ketenler favorim oluyor bu sezon. Mevsimin ve hafif bronz tenlerin en yakın arkadaşı bu tonları başarılı şekilde kullanan isimler erkeklerin yaz stiline ilham olacak nitelikte! Alessandro Squarzi’nin bu görünümü favorilerimden oluyor. Franco Mazzetti de klasik ama zamansız ve cool stiliyle etkinlik süresince radarımda olacak.

Haftaya hem bu stilleri hem de fuarın diğer etkinliklerini detaylıca paylaşıyor olacağım.

Takipte kalın!