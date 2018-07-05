PLAJ ALIŞVERİŞİ  TÜYOLARI...

Geçtiğimiz hafta sezon finalini yapan moda programım ‘Style*ist’te konumuz, sezonun plaj trendleri ve vücut tipine göre mayo ve bikini alışverişiydi. Bir markanın Formentera Adası’dan ilhamla hazırlanan ürünleriyle gerçekleştirdiğimiz çekimde vurgulamak istediğim asıl nokta, hiçbirimizin vücudunun mükemmel olmadığıydı. Hatta modeller için dahi durum aynı! İnce ve zayıf olmak, kusursuz görünmek demek değil. Vücudumuzu tanımak ve ona göre giyinmek gerekiyor. Durum, mayo ve bikini seçerken de aynı...

Beğenmediğimiz kısımları, daha düz detaylar ve koyu renklerle gizleyip, öne çıkarmak istediğimiz yerlere renkli ve canlı desenlerle dikkati çekmek başlıca kural. Ayrıca farklılıklar gösteren vücudumuzda dengeyi sağlamak, önemli. Genel anlamda koyu renkler bizi daha ince göstermek konusunda büyük yardımcımız.

- Yumuşak hatlara sahip olanlar, keskin detayları olan modelleri seçerek dengeyi sağlayabilir.

- Vücudunun diğer kısımlarına göre daha küçük göğüsleri bulunanlar, bikini üstlerinde renkli, desenli ve fırfırlı modeller seçerek; daha dar kalçalara sahip olanlar, yan kısımları katmanlı, fırfır detaylı modelleri tercih edebilir.

- Dar omuzları olanlarsa, omuz kısmı detaylı ve fırfırlı modelleri kullanabilir.

- Üst bedenine göre kısa bacaklara sahip olanlar, yüksek bel ve bacak kısmı oyuk bikini altları seçerek, daha uzun bacak görüntü yaratabilir.

- Kalça ve karın bölgelerinden şikayet edenlerse, yanları ipli bikini altlarından kaçınmalı. Daha toparlayıcı, kalın bantlı ve koyu renk altları tercih etmeli.

- Karın bölgesinden şikayetçi olanlar, koyu renk ve üst kısmı hareketli tek parça mayo seçerek, dikkati üst kısma çekebilir.

- Yine vücudununun diğer kısımlarına göre kalın bir bele sahip olanlar, yüksek bel bikini altlarıyla bunu gizleyebilir ve dikkati bacaklarına yöneltebilir.

Bu sezon militer yeşil, tarçın rengi oldukça trend. Yine Akdeniz’in parlak denizinden gelen ışıltılar, kumsallarından yansıyan renkler ve doğasından ilham alan desenler, bu sezonun modası.

HAFTANIN DEFİLESİ

Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Vetements 2019 İlkbahar Koleksiyonu, bazı politik detaylar ve tasarımcının köklerinden gelen izleri barındırıyor. Farklı ülkelerin bayrak detaylarının yer aldığı koleksiyonda Türk Bayrağı da kullanılmış. Ayrıca Türk model Elif Gönen, defilede yürüyen modeller arasındaydı. Global moda dünyasında adını duyuran Öykü Baştaş ve Günce Gözütok’un ardından Elif Gönen de bu anlamda hızlı bir çıkış yapıyor. Adını bir kenara not edin! Ayrıca bu defile ve Haute Couture Moda Haftası’yla ilgili detaylar için beklemede kalın!