Geçtiğimiz hafta, son dönemin ‘çirkin ayakkabı’ trendinden bahsetmiştim. Gün geçmiyor ki, yepyeni modeller tüm ‘kaba saba’ halleriyle hayatımıza girmesin.

İşte önümüzdeki sezonun en çok konuşulacak tasarımı: Balenciaga imzalı Crocs’lar. Bu terlikler bir süredir hem çok sevenleri hem de nefret edenleriyle aramızda. Demna da bu terlikleri sevmiş görünüyor! Öyle ki, 850 dolardan satışa çıkacak bir tasarıma yani ilkbahar/yaz 2018 sezonuna damga vuracak bir ‘it’ parçaya imza attı.

Rahatlığın ayak sesleri

Balenciaga ile hayatımıza giren rahat ve cool sneakerlar, farklı markaların yepyeni yorumuyla hayatımızda daha derin izler bırakmak üzere emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon Stella McCartney, öne çıkan tasarımları bünyesinde barındırıyor. Bantlı ve bağcıklı seçeneklere, farklı renk bloklarına sahip bu tasarımlar, satışa girdikten kısa bir süre sonra tükendi! Bu ay sonunda piyasada olacak bir diğer sneaker modeli LV Archlight, fütüristik çizgisi, 90’ların basketbol ilhamı ve atletik yapısıyla, yere sağlam basarak bu trendin öne çıkanları arasına girecek gibi görünüyor.

Attolye Teşvikiye

Kendinize bile itiraf edemediğiniz kusurlarınızı görür, sizin fark edemediğiniz en güzel noktaları ortaya çıkarır. Nereden biliyorum? Çünkü yıllar önce İstanbul Moda Akademisi’nde ondan stil danışmanlığı dersleri aldım. Sonrasında birlikte çekimler yaptık. Çok vakit geçirdiğimiz için -herkes bilmese de- bir iç mimar gibi şahane evler yaptığını biliyorum. Çizim yapmasa da görüyor, stiline uygun olanı belirliyor ve bunu en doğru ve göz alıcı şekilde yansıtıyor. Cemiyet ve ünlü dünyasından birçok danışanı olduğunu, gardıropların ve evlerin ona emanet edildiğini biliyorum. İşte bu yetenekli kadın yepyeni bir projeyle karşımızda: Attolye... Hem farklı markaların ve tasarımların, hem kendi ayakkabı markalarının hem de ikinci el lüks ürünlerin yer aldığı mağaza, Teşvikiye’de kapılarını açtı. 10-11 Şubat’ta ünlü ithal markaların ikinci ellerinin satılacağı bir Sample Sale var. Bence hem Tülin’le hem de mağazayla tanışmak için iyi fırsat!