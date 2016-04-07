RAHATLIĞIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Son yıllarda rahatlık, özensizmiş gibi görünen detaylarla yakalanan cool görüntü gerek podyumlarda gerekse sokaklarda oldukça trend. Buna en çok sevinenlerden biri şüphesiz ki benim. Her zaman doğallığı, rahatlığı, ‘hazırlanmış’ bir şıklıktan çok, ‘özensiz’ bir şıklığı çekici bulmuşumdur! Bu sebeptendir ki, dergi çekimlerimde yaratmak istediğim kadın da hep güçlü, maskülen ve havalı olmuştur… Bestyle Magazine’in nisan sayısı çekimimde de gerçekleştirdiğim üzere, çabasız şıklık bu sezonda da

ön planda!



Belki de hepinizin aklına gelen ama giymeye cesaret edemediğiniz kombinler vardır, mesela ipek bir pijama... Günlük hayatınızda hiç giydiniz mi? Ben ilk defa bundan iki sene önce Topshop’tan aldığım bir pijama takımını günlük hayatımda giydim. Ardından geçen sene Intimissimi’nin davetlisi olarak gittiğim Verona’da, etkinliğe katılan isimlerin gecelik ve pijamalarla kırmızı halıda nasıl harikalar yarattıklarına tanık oldum. Bu sezon da yerini iyice sağlamlaştıran gecelik ve pijama takımlarına hak ettikleri değeri vermek için moda çekimimde kullandım. Evet, günlük bir kıyafet olarak!



Doğru kesim, kumaş ve renkte seçilen bir pijama takımıyla dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün. Aynı şekilde spor ayakkabılarınızla giyeceğiniz bir gecelik ve üzerinize atacağınız salaş bir hırkayla çabasız bir şıklık elde edebilirsiniz.

Son günlerde en çok giydiğim parça, geçen sezon H&M’den aldığım bir pijama üstü! Giyinirken asla ‘asla’ yok! Yeter ki, vücudunuzu tanıyın, duruşunuzun farkında olun!

Terliksi şıklık

Rahatlığın başrolde olduğu bir diğer kısım ayaklar! Bu sezon dikkatler topuklarda değil. Kalın bantlı ve farklı tokalarla süslenen dümdüz terlikler ayaklarımızı ele geçiriyor. Küt burunlar, kare topuklar benim favorileri detaylarım.

Mules dediğimiz topuklu terlikler de bu sezon yine revaçta. Bir diğer terlik trendiyse Gucci’nin hayatımıza soktuğu ve ortalığı kasıp kavuran, ev terliğini anımsatan tasarımlar. Gucci kreatif direktörlüğüne getirildiği andan itibaren özellikle aksesuar konusunda çığır açan Alessandro Michele, erkek ayakkabısını andıran loafer’larıyla çok büyük kitlelere ulaştı. Şimdi ise aynı modelin terlikleriyle bahar ve yaz günlerine damga vurmaya hazırlanıyor.

Birçok farklı desende, parlak renkte tasarlanan bu terliklerle kendinizi hem şık hem de evinizin rahatlığında hissedeceğiniz garanti!

Nefes al, nefes ver

Spor konusunda bilinçlenme arttıkça ve biz kadınların spor yapma oranı yükseldikçe markaların spor koleksiyonları da birçok farklı renk, desen ve tasarımla hayatımıza giriyor. Öyle bir giriş ki, adeta günlük kıyafetlere meydan okur nitelikte!

İşte tam da bu yüzden spor kıyafetler pilates stüdyolarından, spor salonlarından çıkıp en şık ayakkabılarımızla buluşup günlük hayatımıza taşınıyor. Yakın zamanda bir randevunuz varsa, dolabınızın en spor kombinini çıkarıp birkaç dokunuşla geceye uyarlamayı deneyin!



Haftanın moda olayı:

Hafta başında Anthony Vaccarello, Hedi Slimane’in ayrıldığı Yves Saint Laurent kreatif direktörlüğü koltuğuna oturdu!