RAHATLIK, GÜÇ VE ASİ DURUŞ

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’daydım. Zaten sokak stili konusunda çok iyi olan şehir, senenin en gösterişli ve en başarılı sokak stili görünümlerine sahne oluyordu. Zira Londra Moda Haftası başlamıştı.

Bu kapsamda İlkbahar / Yaz 2017 Koleksiyonları’nı sergileyen markalardan Versus Versace, en merak edilenler arasındaydı. Çünkü tasarımcılık koltuğunu bir süre Anthony Vaccarello’ya bırakan Donatella Versace, Vaccarello’nun Saint Laurent’e geçmesiyle tekrar görevi devraldı.Versace’nin gösterişli, klasik hatta ‘fazla’ olan stilini hiç beğenmesem de, Versus ile ortaya çıkan asi, genç, seksi stile bayılıyorum. Yine bu çizgiyi yansıtan, sarı, siyah ve militer yeşilin ağırlıkta olduğu son koleksiyonuyla Donatella’nın güçlü ve asi kadınlarına bayıldım.

Londra Moda Haftası’nın en ilginç iş birliği plastik terlikleriyle bilinen Crocs markasıyla Christopher Kane’den geliyordu. Öyle ki, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan bu rahat terlikler kristallerle bezenerek sokak modasının hit parçalarından olmaya hazırlanıyor. Sizce sonuç ne olur?

Moda haftasının en savaşçı ruhu, en beğendiğim markalardan Maison Margiela’ya aitti. Zira komando deseni en kadınsı parçalardan olan eşarplarda bile karşımıza çıkıyor ve adeta kadının gücünü, savaşçı ruhunu en feminen şekilde yansıtıyordu.

Londra’dan kısa kısa...

Sokaklardaysa durum podyumlardan farksız... Londra’nın bir filmin içinde hissetmenize sebep olan müthiş atmosferi; her daim gri olan havanın verdiği o cool ve soğuk duruş, kıyafetlerinize de yansıyor. Bazen havaya uyup grilikte kaybolacağınız şekilde giyinmek, bazen de ona inat daha net olmak ve renklere bürünmek istiyorsunuz. Her noktası fotoğraf çekimi yapmak için adeta birer plato.

Ucuz hediyelikler bulmak için Camden Town ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Covent Garden’ın da alışveriş için listeye eklenmesi gerekiyor. Ben, bulduğum küçük butikleri ve her zaman uğramadan çıkmadığım American Apparel’i ziyaret ettim. İngiltere deyince çaydan bahsetmemek olmaz. Beş çayı için ilk sıraya Londra’nın stil sahibi otellerinden The Landmark London’ın kış bahçesini yazın!

Rahat ve şık!



Her şeyi yanına almaktan keyif alan garantici biri olduğum için büyük çantalar taşırım. Sırt çantası kullanmak tercih ettiğim bir şey değil. Fakat Mandarina Duck’un sırt çantasıyla iki gün Londra’da toplam 20 kilometre yürüdüm ve de sokak stiline ayak uydurdum.



Biz kadınlar için çanta önemlidir ve kıyafetimize uygun hatta biraz da gösterişli olanları taşımak isteriz. Ama seyahat ediyorsanız ve yanınızda götürmeniz gereken çokça şey varsa sırtınızı bu çantalara dayayabilirsiniz! Son birkaç sezondur ön planda olan sırt çantalarına artık hayatımızda daha çok yer açma zamanı… “Acaba erkeksi ya da çok spor görünümlü mü?” diye soruyorsanız, fotoğraflara bakıp siz karar verin!

Haftanın Moda Filmi:

House of Versace, 2013.