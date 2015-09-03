İyi görünmek için vücudunuza uygun olanı giymek ilk şart, evet. Ama bir de renk meselesi var! Giydiğiniz kıyafetin rengi bir anda her şeyi değiştirebilir. Çok güzel bir elbise giyiyorsunuz, vücudunuza da son derece uygun bir kesimi var fakat renk seçimi yanlış. İşte o zaman ‘harika sonuç’ hayal!
Herkesin tenine, saçına, gözüne en uygun olan; en doğru ve harika uyumu yakalamanızı sağlayacak renk ve tonları vardır. Bunları bilerek gerek takı seçiminde gerek makyajda gerek kıyafetlerinizde muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz.
Vakko Esmod’taki Stil Danışmanlığı eğitimim sırasında aldığım renk dersleri sayesinde ben de birçok hatamı fark edip bir aydınlanma yaşamıştım. Siz de bu konuda bilgilenmek ve daha doğru seçimler yapmak istiyorsanız renk danışmanı Zeynep Tarhan Muslu’nun renkli dünyasına konuk olmalısınız. www.zeyneptarhan.com
HAFTANIN İLHAM PERİLERİ
Dilara Fındıkoğlu: Rotamızı Milano’dan modanın diğer bir başkenti Londra’ya çeviriyoruz. Londra’da yer alan dünyanın en iyi moda okullarından biri Central Saint Martins, gün geçmiyor ki sektöre yeni yetenekler kazandırmasın.
Tabii ki bu yeteneklerin arasındaki Türk isimler göğsümüzü kabartıyor. Bunlardan biri Dilara Fındıkoğlu.
Sosyal medyada da ünlü olan genç tasarımcı Türk motiflerini ekleyerek oluşturduğu maksimalist tarzıyla dikkat çekiyor. Okul bitirme projesi için hazırladığı tasarımlarla The Guardian gazetesinde yer almayı başaran Fındıkoğlu, son olarak FKA Twigs olarak bilinen şarkıcı Tahliah Debrett Barnett için hazırladığı sahne
kıyafetleriyle ortalığı salladı.
Radarınıza almayı ihmal etmeyin!
Hande Sadıç: Bir diğer isim, Hande Sadıç’ın GAP İstanbul’da başlayıp Amerika ve Londra’ya uzanan kariyeri orada devam ediyor.
Sadıç, Londra’da girişimcilik üzerine MBA yaparken Alexander McQueen’de çalışmaya başlıyor. Ünlü moda okulu London College of Fashion, Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü markalara danışmanlık veriyor. Şu anda Mary Katrantzou markasının ürün direktörü olarak çalışıyor ve aynı zamanda Jonathan Sounders ve Cutler & Gross gibi markalara danışmanlık vermeyi sürdürüyor.
Hatırlıyorum da bir buluşmamızda Victoria Beckham’ın doğal hallerinden, David’le aralarındaki aşktan bahsetmiş; başarısıyla disiplinini takdir ve hayranlıkla konuşmuştuk. Victoria bir yana ben Hande’nin başarısını hayranlıkla dinlerken ne kadar şanslı olduğunu söylediğimde o, yoğun ve yorucu hayatından sitem eder haldeydi. Bunun sebebi kendi koleksiyonunu çıkarma hayalini erteliyor olması.
Dünya devi markaların temel taşlarından biri ve çalıştığı tasarımcıların sağ kolu o. İleride ortaya çıkacak markayı varın siz düşünün!
Moda konusunda sahip olduğu engin bilgileri aktarması için İstanbul Moda Akademisi’nde de eğitimler veriyor Hande ve bir de gelecekten haber veriyor:
“Moda sadece tasarımdan ibaret değil. Çok geniş bir yelpaze. Bu yeni yeni keşfediliyor. Sektörde geleceğin mesleklerinin başında Moda Yönetimi geliyor.”
Sadıç’a kulak verin. Belki de hayatınızın mesleğine bir adım uzaktasınız. İlham alın ve bu ismi kenara not edin!