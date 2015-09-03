İyi görünmek için vücudunuza uygun olanı giymek ilk şart, evet. Ama bir de renk meselesi var! Giydiğiniz kıyafetin rengi bir anda her şeyi değiştirebilir. Çok güzel bir elbise giyiyorsunuz, vücudunuza da son derece uygun bir kesimi var fakat renk seçimi yanlış. İşte o zaman ‘harika sonuç’ hayal!

Herkesin tenine, saçına, gözüne en uygun olan; en doğru ve harika uyumu yakalamanızı sağlayacak renk ve tonları vardır. Bunları bilerek gerek takı seçiminde gerek makyajda gerek kıyafetlerinizde muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz.

Vakko Esmod’taki Stil Danışmanlığı eğitimim sırasında aldığım renk dersleri sayesinde ben de birçok hatamı fark edip bir aydınlanma yaşamıştım. Siz de bu konuda bilgilenmek ve daha doğru seçimler yapmak istiyorsanız renk danışmanı Zeynep Tarhan Muslu’nun renkli dünyasına konuk olmalısınız. www.zeyneptarhan.com

HAFTANIN İLHAM PERİLERİ

Dilara Fındıkoğlu: Rotamızı Milano’dan modanın diğer bir başkenti Londra’ya çeviriyoruz. Londra’da yer alan dünyanın en iyi moda okullarından biri Central Saint Martins, gün geçmiyor ki sektöre yeni yetenekler kazandırmasın. Sosyal medyada da ünlü olan genç tasarımcı Türk motiflerini ekleyerek oluşturduğu maksimalist tarzıyla dikkat çekiyor. Okul bitirme projesi için hazırladığı tasarımlarla The Guardian gazetesinde yer almayı başaran Fındıkoğlu, son olarak FKA Twigs olarak bilinen şarkıcı Tahliah Debrett Barnett için hazırladığı sahne kıyafetleriyle ortalığı salladı. Radarınıza almayı ihmal etmeyin! Tabii ki bu yeteneklerin arasındaki Türk isimler göğsümüzü kabartıyor. Bunlardan biri Dilara Fındıkoğlu.Sosyal medyada da ünlü olan genç tasarımcı Türk motiflerini ekleyerek oluşturduğu maksimalist tarzıyla dikkat çekiyor. Okul bitirme projesi için hazırladığı tasarımlarla The Guardian gazetesinde yer almayı başaran Fındıkoğlu, son olarak FKA Twigs olarak bilinen şarkıcı Tahliah Debrett Barnett için hazırladığı sahnekıyafetleriyle ortalığı salladı.Radarınıza almayı ihmal etmeyin!