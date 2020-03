Rüya düğün

Geçtiğimiz hafta uzun zamandır beklenen bir düğünün yansımalarıyla dolu geçti. Konu kraliyet düğünü olunca, herkes detayları öğrenmek üzere takipteydi elbette. Tüm dedikodulara rağmen, gerçek aşkın kazandığını görmek bir yana dursun, Meghan Markle’ın gelinlik tercihi de merak konusuydu. Givenchy’nin kreatif direktörü Clare Waight’in tasarımı olan, hem gösterişli hem de yalın gelinliğe gösterilen tepki, bu meraklı bekleyişin tam da hayal edildiği gibi sonuçlandığını gösteriyordu. Ben, Stella McCartney tasarımı ikinci gelinliği daha çok beğendim.

Bu görkemli düğünle aynı gün yayınlanan, her detayını bizzat hazırladığım Style*ist programında da, konumuz modern gelinlikler, saç aksesuarları ve ikonik gelinlerdi. Moda tarihine damga vuran, gelinlik seçimleriyle kendi stillerini yansıtan ve bugün bile hatırlanacak tasarımlar tercih eden isimleri inceledik:

İkonik gelinler

- Grace Kelly, 1956’da Prince Rainier’le evlenirken, ipek tafta, dantel ve inci işlemeli bir gelinlikle gerçek bir prenses olduğunu ispatladı.

- 1954 yılında Mel Ferrer’le evlenen Audrey Hepburn, Pierre Balmain imzalı bir elbise giydi ve saçında duvak yerine gülleri tercih ederek, tarihe ikonik bir imza attı.

- Ava Gardner, 1961 yılında üçüncü eşi Frank Sinatra ile evlenirken, tercih ettiği halterci yaka gelinliğiyle dikkat çekti.

- Jacqueline Kennedy, 1953’te Ann Lowe’un tasarımı, uzun etekli gelinliği, minik eldivenleri ve büyük duvağıyla klasik bir görünüm sunsa da, döneminde ve hâlâ bugün de zarafetiyle en çok akla gelen ve ilham veren gelinler arasında...

- Prenses Diana’nın 1981’de Prens Charles’la evlenirken 7.5 metre uzunluğunda duvağı ve kabarık kollarıyla tercih ettiği gelinliği, sonraki yıllarda hem tasarımcılara hem gelinlere gerçek bir ilham kaynağı oldu.

- Carrie Bradshaw, her ne kadar bir film karakteri olsa da, hepimizin hayatında önemli yeri olduğuna şüphe yok. ‘Sex And The City’ filminde Mr. Big’le evlenirken giydiği Vivienne Westwood gelinlikle çok konuşuldu.

Benim favorilerim kimler mi?

- 1971’de Mick Jagger’la evlenen Bianca Pérez-Mora Macias, beyaz döpiyes, blazer ceketine eşlik eden dekoltesi ve büyük şapkasıyla tabuları yıktı, gerçek bir stil ikonu olduğunu gösterdi.

- 1969’da John Lennon’la dünya evine giren Yoko Ono, tercih ettiği beyaz bir mini elbise, beyaz çoraplar, şapka ve güneş gözlükleriyle fark yaratanlar arasındaydı.

- 1975’te Greg Allman ile evlenen, gösterişli ve ışıltılı seçimleriyle göz alıcı görünmek konusunda iddialı olan Cher, stilini yansıtan ve kıvrımlarını ortaya çıkaran bir seçim yaptı.

- Louloude la Falaise, 1966 yılında, ilk evliliğinde giydiği dantel gelinliği ve 1977’de Thadée Klossowski ile gerçekleştirdiği ikinci evliliğinde giydiği Hint esintilerinin yer aldığı gelinlikle ikonikleşti.

- Jane Birkin, 1969’da büyük aşkı Serge Gainsbourg ile evlenirken son derece yalın ama bir o kadar göz alıcı, boho stile gönderme yapan bir tasarım tercih etti.

Gelinlik seçerken de kilit nokta, kendi stilinizi, vücudunuzu ve duruşunuzu göz önünde bulundurmak... O gün, o gece kendiniz olun!