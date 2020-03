SEKTÖRE İLK ADIM

Moda sektörünün gelişiminin, bir ülkenin gelişimine ne kadar fayda sağladığını her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Bir markanın globalleşmesi, o ülkenin tanınması ve ekonomisi açısından hatta turizmi açısından ne kadar önemli artık çok iyi biliyoruz. Machka markasının tasarımcıları Ayşe - Ece Ege ile yaptığım bir röportajda, markanın birkaç sadık müşterisinin Machka’dan alışveriş yapmak için Atatürk Havalimanı’na inip, Aqua Florya’dan alışveriş yapıp o bölgeye en yakın otelde kalıp ertesi gün geri döndüklerini öğrenmiştim... Sektörde olmasını hayal ettiğimiz bu denli bir gelişim ve globalleşmenin temeli de tabi ki başarılı, yenilikçi moda tasarımcılarına dayanıyor. Yeni tasarımcıların o aşamaya kadarki süreçte, ilk adımı atmaları, kendilerini ispat etmeleri ve bu amaçla katıldıkları, süreci destekleyen her türlü okul, yarışma, etkinlik çok önemli.



Ülkemizde gerçekleşen bu değerlerden biri Koza Genç Tasarımcılar Yarışması. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen yarışmanın her biri ayrı ayrı çok önemli olan bu yılki jürisi de kazanacakları ne büyük fırsatların beklediğinin sinyallerini veriyordu adeta!

Ayşe Ege, Ece Sükan, Gamze Saraçoğlu, Özge Sarıkadılar gibi birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri ile geçtiğimiz hafta Raffles Hotel’de gerçekleşen yarışmada Tuğçe Demiran ‘The Skin I liveIn’ isimli koleksiyonuyla birinci olurken; ‘#instaPLASTIC’ isimli koleksiyonuyla yarışan Gökhan Yavaş ikinci; ‘Mash-Up’ isimli koleksiyonun sahibi Müge Aras ise üçüncü oldu. Bu yolda daha büyük başarılar elde etmeleri dileğiyle ve tebrikle.

McQueen!

Yukarıda bahsettiğim markalaşma ve globalleşme konusundaki başarısıyla sektörün bir numaralı ilham kaynaklarından biri: Alexander McQueen… Öyle ki defalarca ülkesi adına ardından uluslararası ödüller alarak dünya podyumuna adını altın harflerle yazdırmış bir tasarımcı o. Çizgileri, markası adı altında yarattığı stili, ölümünün ardından dahi tüm canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. Adına ve anısına düzenlenen binlerce etkinliğe İstanbul’dan bir yenisi daha!

Hepimizin başını döndüren, markanın arzu nesnesi ikonik gece çantaları farklı temalar ve özel cam kafeslerle İstanbul’da gerçekleşen bir sergiyle karşımıza çıkıyor. ‘Li san-ı Ezhar’ imzalı çiçek sunumlarıyla daha da çekici görünen clutchlar, yazın gelişini müjdeler nitelikte! 5 Haziran’a kadar Maçka’da yer alan Alexander McQueen mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın.

GÖZ ALICI BOHEM





Geçtiğimiz hafta sonu Bestyle Magazine’in organize ettiği, moda, basın ve celebrity dünyasından isimlerin bir arada olduğu ‘Bestylish Getaway’ için Çeşme’deydim. Organizasyonun genel teması olan ‘Boho Glam’ Çeşme’nin genel havasına bürünüp her detayda karşımıza çıkıyordu. İspanyol paçalar, dantel, çiçek detayları, kimonolar, saç aksesuarlarıyla hem rahat hem gösterişli bir görünüme bürünmenin en uygun olduğu lokasyonlardan biri şüphesiz ki Çeşme. Ama bu kez ‘Boho Glam’ın en ışıltılı halini yansıtan bir defileye sahne oldu Çeşme! Tuvana Büyükçınar, Bestylish Getaway kapsamında büyüleyici bir defileyle karşımızdaydı. Püsküller, ışıltılar, işlemeler ve sözcüklerle ifade edilemeyen detaylar… Işıltılı yaz akşamlarının, özel davetlerin ve yaz gelinlerinin parolası belli oldu: Göz alıcı bohemlik!



Haftanın moda olayı:



Londra’da geçen salı gerçekleşen Dior Cruise 2017 show için şehre gelen topluluğa özel bir akşamlık Lady Dior Pub kuruldu.