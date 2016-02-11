SEYİRLİK DEĞİL ÖMÜRLÜK

Başarılarla dolu 15 yılı geride bırakan bir isim o. Çizgisini koruyup yeniliği de elden bırakmıyor. Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, doğu ile batıyı birleştiren baharat yolundan ilham aldığı ‘Spice’ adlı sonbahar / kış koleksiyonuyla hâlâ aklımızda! Bir kadının çocukluktan dinginliğe uzanan serüvenini anlattığı ‘Ya-Ya’ isimli ilkbahar / yaz 2016 koleksiyonu da oldukça iddialı.

Sadece akla değil kalbe de hitap eden tasarımcı; yine kalbimizi fethedecek bir projeyle karşımızda!

Birçok özel gün, özellikle de 14 Şubat için, ben de dahil çoğumuz “Sadece tüketime yönelik anlamsız bir gün” diye yorum yaparız! Bazen de ne kötü tarafı var ki hatırlanmanın,

iki güzel sözün, özel bir hediyenin diye anti tezler üretiriz. Sizi bilmem ama şahsen ben doğum günü, yeni yıl dışındaki özel günleri pek kıymetli bulmam. Birgün, hele de bir kıyafet üzerinden Sevgililer Günü hediyesi tavsiye edeceğim hiç aklıma gelmezdi.

Gönülden, gerçekten sevdiğim için, sadece o gün var olup sonra yok olmayacağı için benden bir tavsiye: Mehtap Elaidi’nin gömlekleri, sizin tasarımınızla buluşsun, yakası, manşeti, bedeni size özel olsun, bir de burç taşınızla süslensin; yetmedi adınızın baş harfini bir de kalp motifinizi taşısın istemez misiniz? Eminim ki istersiniz.

Sevdiğiniz bir tasarımcının sizin de dokunuşunuzun olduğu bir parçasına hayat veriyorsunuz ve bunu gerçekten aşkla yapıyorsunuz. İşte sırf bu yüzden, bütün emeği, size özel oluşu ve sevgiyle var oluşu yüzünden 14 Şubat’ı hak eden bir hediye. Mutlaka deneyimleyin! Fakat bu hediye en değerli ve özel olan size, kendinize…

Sevgililer gününüz kutlu olsun!



Moda + Sosyal Medya Gücü = Başarılı Projeler

Moda dünyası, zaten iyiden iyiye tüketime yönelen dünyanın en azılı gezegeni adeta. Tüketime dayalı bir gelişme ibresi var evet.

Ama bu tüketimin hızını daha da sert gözlemleyen moda insanları, her fırsatta akılcı alışveriş yöntemlerini, hızlı tüketmemek, saklamak, değerlendirmek gerektiğini vurgulamaya çalışıyor. İşte tam da bu noktada vintage gitgide önem kazanıyor. Bir hikayesi olan ikinci el bir parça başka bir bedende hayat buluyor. Ortaya hem özel hem daha avantajlı hem de çok daha kıymetli bir sonuç çıkıyor. Giderek artan ikinci el mağazalara, online mağazalar da eklenmeye başladı. Bunlardan biri de Modacruz.com.

İkinci el kıyafet ve aksesuarlara ulaşabileceğiniz bu alışveriş platformu, benim de Cadde Milliyet ailesi aracılığıyla tanıştığım Ece Vahapoğlu’yla bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Tüketimi, alkışı hak edecek bir desteğe çeviriyorlar. Ece’nin sosyal medyada ilgi gören spor kıyafetleri bu sitede satılıyor ve geliri Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağlı Sporcu Melekler’e bağışlanıyor.

Sosyal medyanın gereksiz olduğunu, bu işle uğraşanların boş işler yaptığını her yorumunda dile getiren o mutsuz takipçilere en güzel yanıt işte bu tarz hareketler! Sosyal medya doğru kullanıldığında eşsiz bir güç! Ve tabii ki moda… Kitleleri büyük bir hızla etkileyen, çok hızlı gelişen ve dünyadaki tüm sosyo-ekonomik gelişmeleri bünyesinden bulunduran çok önemli bir dinamik. Tüm bu güçler birleşince işte ortaya böyle güzel projeler çıkıyor.



Haftanın moda filmi:

‘Yves Saint Laurent’ (2014)

