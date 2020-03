Henüz tatile çıkmadınız ve tatil valizinizi planlamadınız mı? O valizde mutlaka eksikler çıkacaktır ama endişelenmeyin! Yaz sonu indirimleri önümüzdeki günlerde Milano’da başlıyor, alışverişin tam sırası.

Alışveriş yaparken yaz boyunca farklı şekilde kombinlenecek ve her sezon giyebileceğiniz parçalar seçmeye özen gösterin. Milano’da gözlemlediğim kadarıyla söyleyebilirim ki, İtalyan kadınlarının anahtar kelimesi ‘Zamansız şıklık’.

Trendy olma endişesinde değiller. Sadece trend olanı giymekle şık olunmadığını ispat ediyorlar. Stil sahibi olmak tam da bu işte; Vücuduna, duruşuna, tarzına uyanı giymek. Bu şekilde her sezon şık olabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Gelelim alışverişe…

Mağazalarda sezonun birçok trend parçası karşınıza çıkacaktır.

Fakat zamansız şıklığı yakalamak için bence öncelik vermeniz gereken parçalar; gömlek elbiseler, kimonolar, tulumlar, dantel ve güpür detaylı elbiseler... Pötikare detaylı kıyafetler, baştan aşağı bembeyaz kombinler, dolgu topuk espadriller ve her zaman daha sofistike bir görünüm yakalamanızı sağlayacak tek parça mayolar da en iyi seçim.

Vücudunuza en uygun olanını seçin, ister gündüze, ister geceye yorumlayın, istediğiniz tatil rotasında giyin. Şık olacağınız garanti. İyi tatiller!

Güzellik tüyoları



“Makyajsız çıkmam” diyenlerdenseniz buraya buyurun! İster kar yağsın, ister çöl sıcağı olsun… Biz kadınlar için makyaj en önemli şeylerden biri! Milano’da da durum aynı.

İtalyan kadınları güzellik konusunda da oldukça yalınlar. Yalın diyorum çünkü botokslu bir İtalyan kadınıyla henüz karşılaşmadım. Son derece doğal, fakat bakımlı bir duruş sergiliyorlar. Bu sayede 2015 yazının makyaj trendlerine de uymuş oluyorlar.

Zira bu sezon makyajda maksimum doğallık ön planda. Kalın ve doğal kaşlar popülerliğini koruyor.

Eyeliner ve rimelle belirginleşen gözlere, nude dudaklar eşlik ediyor. Pembe ve kırmızı dudaklara ise makyajsız gözler… Milano’da ‘La Rinascente’ isimli alışveriş merkezinde yer alan birçok dünya markasının güzellik ürünleri Türkiye’ye göre daha ekonomik olabiliyor. Ayrıca ‘KiKO’ isimli Milano kozmetik markası da birçok farklı ürün çeşidiyle size alternatif sunuyor. Yolunuz buralara düşerse mutlaka uğrayın ve inceleyin…

Paris Haute Couture Moda Haftası 2015

Rotayı Milano’dan Paris’e çeviriyoruz. Geçen pazar günü başlayan Paris Haute Couture defilesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Christian Dior, Atelier Versace, Schiaparelli, Giambatista Valli gibi couture devleri büyüleyici koleksiyonlarıyla bir kez daha podyumları salladı. İkinci güne damga vuran bir koleksiyon daha vardı ki, bizi çok gururlandırdı. Türk tasarımcılar Ece & Ayşe Ege’nin markası Dice Kayek Sonbahar / Kış sezonuna ait Haute Couture koleksiyonuyla izleyicilerden tam not aldı. El işçiliğiyle hazırladıkları o enfes parçalar ve yakaladıkları bu başarı için kendilerini tebrik ediyoruz…