Moda dünyasının son dönemde heyecan verici ve etkileşim yaratan gelişmelerinin başında geliyor marka iş birlikleri... Farklı kitlelere ve özelliklere sahip iki markanın güçlerini birleştirmesi, gerçek bir bomba etkisi yaratıyor. İşte bu sezonun öne çıkan iş birlikleri:

Christian Louboutin& Sabyasachi Mukherjee

Bu sene 25’inci yılını kutlayan Louboutin, Hintli haute couture tasarımcısı, Bollywood’un sevilen ismi Sabyasachi Mukherjee ile 15 kadın, 4 erkek ayakkabı modelinden oluşan, nakışların ve özel kesimlerin ön planda olduğu bir koleksiyon ortaya koydu. Ünlü ayakkabı tasarımcısı, farklı şeylerle ilgilenen insanlarla iş birliği yapmanın güzel olduğunu söyledi. Mukherjee ile çalışmasından ortaya çıkan, Hindistan’dan başka hiçbir yerde göremeyeceğimizi iddia ettiği detaylardan oluşan koleksiyon, dün Harrods’da satışa çıktı.

Balmain&Victoria’s Secret

Yaptığı çalışmalarla son dönemde adından söz ettiren Balmain, 2017’yi uğurlarken bunlara bir yenisini daha ekliyor. Ünlü iç giyim markası Victoris’s Secret’la güçlerini birleştiren Balmain’in, bu iş birliğinden ortaya çıkan VS X Balmain Koleksiyonu, 29 Kasım’da satışta olacak. “Peki ya şov?” dediğinizi duyar gibiyim. Bu yıl Şanghay’da düzenlenecek Victoria’s Secret şovuna da bu birliktelik damga vuracak gibi duruyor. Bekleyip görelim!

Aquazzura&Claudia Schiffer

İş birlikleri her zaman iki moda markası arasında olmuyor elbette ki... Son dönemde dijital medyanın da gelişmesiyle kişilerin marka değeri, dergilerle ve büyük markalarla yarışır bir boyuta ulaştı. İşte bir döneme damga vurmuş ve sosyal medyayı da aktif kullanan ikonik model Claudia Schiffer ile Aquazzura isimli ayakkabı markasının bir araya gelmesi de buna örnek. Schiffer’ın hayat tarzı ve zevkiyle oluşturulan koleksiyon, ekim ayı içerisinde Beymen mağazalarında satışta olacak.

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