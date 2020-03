Sezonun kazanan aksesuarları

Aksesuarlar her daim stilimizin tamamlayıcıları ve kurtarıcıları. İster gündüz ister gece, ister plajda ister sporda; doğru seçeceğiniz aksesuarlarla her şeyi değiştirmek ve güçlü kılmak sizin elinizde. “Aksesuarları en çok yakıştırdığınız mevsim ne?” diye sorsam çoğunluğun yaz mevsimi diyeceğine eminim. En azından benim için öyle. Bu sezon oldukça öne çıkan ve yazı daha da keyifli kılan öyle aksesuarlar var ki; henüz keşfetmediyseniz,

hâlâ şansınız var!

Nomadic State Of Mind; birkaç sezondur hayatımızda olan bu halat görünümlü terlikler, sezonda yükselişte. Yüzde 100 el yapımı ve geri dönüşümlü olması onu daha hızlı benimsememize yardımcı oldu.

Le Specs X Adam Selman; hayatımıza ilk olarak 2015’te girdi bu iş birliğinden ortaya çıkan güneş gözlükleri. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bu yıl da oldukça trend gözlükleri Rihanna, Bella-Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi isimler de sıkça kullanıyor. Şu anda tüm mağazalarında tükenmiş olsa da yakında yeniden aramızda olacak.

Hızla hayatımıza yerleşiyorlar

Alberte Ferretti; sosyal medyanın, özellikle de Instagram’ın hayatımızdaki yeri sağlamlaştıkça, günlere göre paylaşım yapma alışkanlığımız daha da pekişti. ‘Throwback Thursday’ler, ‘Flashback Friday’ler, ‘Sunday Mood’lar, ‘Monday Syndrome’lar...

Instagram dostu olan tüm detaylar, parçalar ve aksesuarlar da aynı hızla hayatımıza yerleşiyor. Haftanın günlerinin yazılı olduğu farklı renkteki mayolarıyla bu sezon karşımızda Ferretti. Kış sezonunda kazaklarıyla çıkan Cuma, yaz mevsiminde mayo silüetinde o uçsuz bucaksız kumsallara eşlik ediyor.

Çantalar çok önemli

Tullaa Official; bir türlü içinde aradığımız şeyi bulamasak da, çantalar biz kadınlar için çok önemli. Belki de aslında tam bu yüzden önemli. Her sezon, birçok farklı materyal ve renkteki çantayı keşfetme aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Yaz deyince de konumuz şüphesiz hasır çantalar. İşte benim yaz için yeni keşfim Tullaa Official markası. Hasır çanta birçok farklı form ve modelde hayat buluyor.

Eastern Stories; yaz biterken en yeni keşfim bu egzotik marka. Afrika’dan gelen el yapımı şapkaların ana maddesi muz kabukları! Evet, bu şapkalar yazımıza Afrika esintisi getiriyor. Üstelik de muz kokulu!