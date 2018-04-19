SEZONUN OLMAZSA OLMAZLARI

Yeni bir mevsime girerken, hâlâ belirsiz olan havaya ayak uydurabilmek ve baharı daha hafiflemiş halde karşılamak için gardırobumuzu gözden geçirmemiz gerek... Artık çok kalın giysilerin, paltoların ve kazakların temizlenip ortadan kalkma zamanı... İlk yaptığım ve yapmaktan da büyük zevk aldığım şey bu oluyor her sene... Zira İlkbaharın gelişinden daha da mutluluk veren bir şey olamaz. Mevsim geçiş sürecini stil sahibi geçirmek ve bunu çok fazla almadan, doğru birkaç parçayla yapmak mümkün. Nasıl mı?

90’ların izinde...

Farklı desen, form ve dokudaki blazer ve bomber ceketler, bu mevsimin olmazsa olmazlarından... Yatırımınızı, iyi kondisyonda olan, Vintage ceketlere yapın. Elbette vatkalı olanlarına... 90’ların etkili ve güçlü duruşunu keşfettikten sonra, sıradan bir ceket giyemeyeceksiniz!

Tişörtleri gardırobunuzun baş köşesine koyun. Çünkü bu mevsimde en kurtarıcı parçalarınız onlar olacak. Gündüz sıcağında size eşlik edip, akşam üşüdüğünüzde giyeceğiniz cekete ayak uyduracaklar... Son birkaç sezondur hayatımızda olan sloganlı tişörtleri, ben de sıklıkla kullandım. Fakat son dönemde düz beyaz tişörtler radarımda... Çok şık bir ceketle dahi giyebiliyorum. Hem rahat hem de cool bir görünüm yakalayabiliyorum. Siz de farklı dokularda seçeceğiniz alternatiflerle birkaç beyaz tişört edinin. Eğer baskı-slogan istiyorsanız da, 90’ların etki alanına girip, bir klasik olan levis baskılı tişörtleri tercih edin. Bu sezon her türlü kombininize ayak uyduracak ve sahip olduğu vintage ruhuyla zamansız bir stil yaratacak. Gardırobumuzun olmazsa olmazı elbette jean pantolonlarımız... Eğer hâlâ düşük bel modellere sahipseniz, hemen kurtulun. 90’lara gönderme yapan açık mavi tonlarında yüksek bel bir model hayatınızı kurtaracak.

Seçici olmak şart!

Sneakers modası tüm dünyayı kasıp kavururken, her marka ayrı bir model çıkararak daha da kaba, hatta daha da çirkin modeller yaratma konusunda yarışırken, seçici olmak şart. Zira sadece bu sezon trend olduğu için rahat olmayan, birkaç sene sonra asla giymeyeceğiniz bir modele tonla para harcamak çok gereksiz. Burada yine 90’lar ruhuna kapılıp Fila’nın düz beyaz, hem rahat hem de çirkinlik ve kabalık konusunda sizi tatmin eden fakat göze de düşman olmayan modeli, iyi bir alternatif, not edin.

Sonbahardan haber var!

Moschino’nun kreatif direktörü Jeremy Scott, Gigi Hadid’le birlikte Moschino’nun geleneksel Coachella partisinde H&M ile yeni iş birliğini duyurdu. Instagram’da canlı yapan Hadid ve Scott, Moschino’nun pop enerjisinin bu sezon, İskandinav hazır giyim markası H&M ile buluşacağını açıkladı ve koleksiyondan parçalarla küçük bir ön gösterim de yaptı. Moschino [tv] H&M kampanyası, sosyal medyayı ve geleneksel medyayı birleştiren bir TV konsepti olma niteliği taşıyor ve dijital dünyaya yeni bir ‘zapping’ deneyimi katıyor. Moda dünyasının merakla beklediği Moschino [TV] H&M koleksiyonu, 8 Kasım’dan itibaren online’da ve seçili

H&M mağazalarında olacak.