SEZONUN ÖNE ÇIKANLARI

Business of Fashion, 2017’nin son çeyreğinde, sektörün en çok konuşulan markalarını ve de tercih edilen ‘it’ parçalarını açıkladı. Bu liste bize, modanın yeni ve hatta aykırı dokunuşlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Zira listenin başında yer alan Balenciaga, Demna Gvasalia’nın kreatif direktörlüğünde en hit zamanını yaşıyor. Sokak modasına yeni bir soluk getiren, farklı tasarımlar ortaya koyan marka, listenin başında olmayı hak etti diyebiliriz.

Gucci, Off-White ve Vetements’le devam eden liste, aslında sosyal medya aracılığıyla yansıyan sokak stilinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü yeni bir parçayı kabul ettirmek, her zaman çok zordur. Klasiğin dışına çıkmak... İşte listenin başını çeken tüm bu markalar, bizlere yeniyi kabul ettirdi. İlk bakışta sevmedik belki ve asla yakın hissedemedik. Fakat zamanla gözümüz alıştı ve hatta ilk başta var olan o belirsizlik yerini aşka bıraktı. İşte bu nefretten aşka dönen bağlılığın sorumlusu, sosyal medya. Dijital hesaplarda, moda mecralarında; en önemlisi stilini severek takip ettiğimiz birinin üzerinde görmek o aşkı doğuruyor. Yani bu liste, yetenekli ve vizyoner tasarımcıların, kreatif direktörlerin, markaların başarısıyla oluştu. Fakat sosyal medyanın, influencer’ların ve markanın stratejilerinin başarısı da yadsınamaz!

En hit parçalar

Listede yer alan ‘top ürünler’ bölümünde, ilk sırada yine Balenciaga var. Çorap şeklindeki ‘sneakers’, listenin en başında yer alıyor. Yine birçok renkte karşımıza çıkan sivri burun çizmeleri, ve ‘cat eye’ dediğimiz güneş gözlükleri, Gucci’nin asla alışıp sevemediğim terlikleri de listede... Burada da çok net görebiliyoruz ki, tüm bu ürünler sezon başında birçoğumuzun takip ettiği editörler tarafından kombinlendi. Her ne kadar bu trendlere yetişmenin imkansız olduğunu, her zaman uzun yıllar giyebileceğimiz parçalar almamız gerektiğini düşünsem de, bu listede benim de gardırobuma eklemeyi düşündüğüm tasarımlar var. Yeni sezonda dolabımıza neler eklememiz gerektiği konusuna gelince... İşte benim listem:

Beyaz bot: Artık kış mevsimine en çok yakışan rengin beyaz olduğunu siz de kabullenmişsinizdir. Birçok farklı şekilde kombinleyebileceğiniz beyaz bir bot, kurtarıcınız olacak.

Leopar kürk: H&M & Erdem işbirliğinden iyi bir seopar (sahte) kürk çıkmıştı. İki saat içerisinde tükenen ürünü alanlar şanslı ama alamayanlar için de formu çok güzel bir örnek. Bu ilhamla vintage leopar kürk araştırmasına girin ve güzel bir kürk edinin. Tabii ki sahte! O kadar klasik ve ikonik bir baskı ki, tüm kıyafetlerinize başarılı şekilde eşlik edecek.

Yüksek bel jean: Gardırobunuzda olması gereken en zamansız parçalardan. Annenizden kalan bir jean da olabilir, sezonda bu trendi devam ettiren markalardan da...

Renkli oversize kazak: Oversize ve capcanlı bir kazakla kışın soğuğuna meydan okuyabilirsiniz. Renkler içinizi de dışınızı da ısıtsın! Tüm bu parçalar sezonluk değil, zamansız parçalar... Alışveriş yaparken her geçen sezon değişen trendlerden bağımsız olarak giyebileceğiniz ürünler seçin. Elbette ki trendler, yeni tasarımlar hepimizin ilgisini çekiyor. Ama bu ilgiyi doğru, sınırında yönetmek bizim elimizde.