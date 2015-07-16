Sezonun trendi zamansız parçalardan ve onları sezon indiriminden faydalanarak dolabınıza eklemeniz gerektiğinden bahsetmiştik…

Zamansız bir stil yaratmak hedefimiz olmalı. Fakat o sezonun ruhunu yaşamak isteyenler de tabii bunu özgürce yaşamalı.

Bu sezon 70’ler ruhunu tüm benliğimizle hissettik. Güneş bizi terk edip, yaz bitmeden önce bu ruhu doyasıya yaşamak isteyenler sezon sonu indirimini fırsat bilip gardıroplarına bohem parçalar ekleyebilir.

İspanyol paça bir pantolonla yaratacağınız bohem kombin, hem gündüz hem de gece dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olacak.

Yüksek bel uzun kot etekler, püsküllü çantalar, yuvarlak gözlükler, uzun uçuş uçuş elbiseler ve ışıltılı parçalar bu ruhu yaşamak için dolabınıza ekleyebileceklerinizden bazıları.

Milano’da 70’ler yansıması deyince en çok rastladığım parça omzu açıkta bırakan bluzlar. Hâlâ dolabınıza eklemediyseniz harekete geçmenin tam sırası. İster jean şortla giyip güne ayak uydurun, ister şık bir etek veya pantolonla giyip geceye…

ÇANTADA DEVRİM: PLASTİK ŞIKLIK

Lüks markaların beşiği Milano’da, konu çanta olunca hepimizin aklına bol sıfırlı rakamlar gelir.

Evet, Milano sokaklarında yürürken giyimine özen gösteren stil sahibi kadınların kollarında yüksek moda markalarının son model çantalarını görebilirsiniz.

Milano’da mevsim yaz, sıcaklık da 40 derece olunca büyük deri çantalar yerini plastiklere devretmiş görünüyor. Sokakta yürürken her rengiyle, birçok farklı modeliyle karşınıza çıkan bir çanta markası var ki adı OBag.

Özel bir plastikten üretilen italyan tasarımı çantanın biz kadınlar için en iyi kısmı hafif olması! Bir diğer olumlu yanı da çantayı kullanırken kendi kombinasyonunuzu oluşturabiliyor olmanız...

Her gün kıyafetlerinize göre çantanızın gövdesini ve saplarını değiştirebiliyorsunuz. Plaja giderken halat sapları ve ofise giderken deri sapları kullanabiliyorsunuz. Çantada marka değerinden çok kullanışlılığın ön plana çıktığı bir döneme mi giriyoruz yoksa?