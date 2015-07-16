Sezonun trendi zamansız parçalardan ve onları sezon indiriminden faydalanarak dolabınıza eklemeniz gerektiğinden bahsetmiştik…
Zamansız bir stil yaratmak hedefimiz olmalı. Fakat o sezonun ruhunu yaşamak isteyenler de tabii bunu özgürce yaşamalı.
Bu sezon 70’ler ruhunu tüm benliğimizle hissettik. Güneş bizi terk edip, yaz bitmeden önce bu ruhu doyasıya yaşamak isteyenler sezon sonu indirimini fırsat bilip gardıroplarına bohem parçalar ekleyebilir.
İspanyol paça bir pantolonla yaratacağınız bohem kombin, hem gündüz hem de gece dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olacak.
Yüksek bel uzun kot etekler, püsküllü çantalar, yuvarlak gözlükler, uzun uçuş uçuş elbiseler ve ışıltılı parçalar bu ruhu yaşamak için dolabınıza ekleyebileceklerinizden bazıları.
Milano’da 70’ler yansıması deyince en çok rastladığım parça omzu açıkta bırakan bluzlar. Hâlâ dolabınıza eklemediyseniz harekete geçmenin tam sırası. İster jean şortla giyip güne ayak uydurun, ister şık bir etek veya pantolonla giyip geceye…
ÇANTADA DEVRİM: PLASTİK ŞIKLIK
Lüks markaların beşiği Milano’da, konu çanta olunca hepimizin aklına bol sıfırlı rakamlar gelir.
Evet, Milano sokaklarında yürürken giyimine özen gösteren stil sahibi kadınların kollarında yüksek moda markalarının son model çantalarını görebilirsiniz.
Milano’da mevsim yaz, sıcaklık da 40 derece olunca büyük deri çantalar yerini plastiklere devretmiş görünüyor. Sokakta yürürken her rengiyle, birçok farklı modeliyle karşınıza çıkan bir çanta markası var ki adı OBag.
Özel bir plastikten üretilen italyan tasarımı çantanın biz kadınlar için en iyi kısmı hafif olması! Bir diğer olumlu yanı da çantayı kullanırken kendi kombinasyonunuzu oluşturabiliyor olmanız...
Her gün kıyafetlerinize göre çantanızın gövdesini ve saplarını değiştirebiliyorsunuz. Plaja giderken halat sapları ve ofise giderken deri sapları kullanabiliyorsunuz. Çantada marka değerinden çok kullanışlılığın ön plana çıktığı bir döneme mi giriyoruz yoksa?
MİNİMAL DEĞİŞİM: KISA SAÇ
Kendi saçından memnun olan kadın yok denecek kadar azdır. Erken gençlik yaşlarında başlayıp, son bulmayacak bir değişim isteği süreci başlar. Peki bir kadına kendi doğal saç rengi veya modelinden daha çok ne yakışabilir ki?
Kendimizi olduğumuz gibi kabul edip, saçlarımızı da özgür bırakalım. Değişimin makul olanını uygulayın. Kendi teniniz ve yüzünüz ne istiyorsa onu verin. Ki en doğal olanı istediklerini duyar gibiyim!
Renk seçiminde en doğal tonu, özel bir günde en ‘özensiz görüneni’ tercih edin. Eğer saçlarınızı kat kat kestirmeyi planlıyorsanız, bu düşüncenizden vazgeçin... Tüm saçınızın aynı boyda ve omuz hizasında olduğu daha sofistike bir trend başınıza konuyor!
Milano’da da saçlarda doğallık yelleri esiyor. İtalyan kadınları doğallar, fakat yeniliğe, farklılığa da açıklar. Bu ayrımı doğru yapmalıyız. Burada gözlemledikten sonra Türk kadınlarına bir konuda değişime açık olmaları için çağrı: Evet, doğal olanı korumak ilk aşama fakat (yüzünüze yakıştığı takdirde) kısa saç modellerini denemekten çekinmeyin.
Zira eğer yakışan bir kısa saç modeline sahipseniz bulunduğunuz ortamın en cool kadını siz olabilirsiniz. Türkiye’de kısa saçı çok iyi taşıyan isimler var, daha da artmaları umuduyla.