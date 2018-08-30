SEZONUN VAZGEÇİLMEZİ

Trendleri takip etmek, yapmak zorunda olduğum işlerin başında geliyor. Moda haftalarında, sezon öncesinden hangi trendlerin öne çıktığını yerinde gözlemliyorum. Kendi adıma bunu, işimin gerekliliği sınırında tutuyorum. Çünkü daha çok vintage alışveriş yaptığım ve zamansız parçalar tercih ettiğim için trendleri büyük soğukkanlılıkla uzaktan izlerim. Bazen korkarak baktığım, çok kısa sürede yok olacağını bildiğim trendlerin bir an önce gidişlerini görmek için sabırsızlanırım. Çoğu trendi yazmaya ya da uygulamaya değer bulmadan, sadece gözlemlerim. Ama bazen öyleleri olur ki, yavaş yavaş, emin adımlarla ve derinden gelir... Kayıtsız kalmak söz konusu olamaz onlara. Muhtemelen de geçmişten gelen, bir döneme damga vurmuş parçaların yeniden hayatımıza girmesi şeklinde olur bu... İşte bu sezona damga vuran bu trend de 90’lardan geliyor.

Özellikle Prenses Diana ile özdeşleşen bisikletçi şortlar kalbimizi çaldı. Gerçekten dizin hemen yukarısında biten ya da biraz daha kısa olan modelleriyle yarattığı cool etki, kısa şortların pabucunu dama attı bile. İster topuklu ayakkabı, ister spor, ister parmak arası terliklerinizle giyin! Hem cool görünme, hem de günlük temponuza eşlik edecek sportif enerji sunma garantili! Ben de bu trendin uygulayacısı olarak H&M’in yeni ürettiği modeli satın aldım. Siz de mutlaka inceleyin. Burberry’nin daha kısa versiyonu da radarımda!

Adımlara yeni soluk

Amina Muaddi’yle yağmurlu bir Paris öğleden sonrasında Ritz otelde buluşmuştuk geçtiğimiz sezon. Bloomberg HT’de yayınlanan Style*ist adlı programım için kendisiyle röportaj yapmıştım. Küçük yaşlardan itibaren ayakkabılara olan tutkusu, yarı Ürdün yarı Roman genleri, İtalya’da hem moda alanında hem de ayakkabı tasarımının tüm inceliğini ve işçiliğini öğrenmek üzere aldığı kapsamlı eğitimler, sektöre dergicilik ve stylingle attığı ilk adım, markası Oscar Tiye’nin başarısı, Paris’e taşınması ve Alexandre Vauthier’le iş birlikleri...

Tüm bu detayları heyecanla anlatırken, yakın zamanda bir sürprizi olduğunu da eklemiş ve o anda heyecanı katlanmıştı Muaddi’nin. Geçtiğimiz hafta o sürprizin ne olduğunu öğrendik. Tasarımcı, kendi adıyla kurduğu markasını ve koleksiyonunu sosyal medya üzerinden büyük bir kampanyayla duyurdu. Çekimlerinde, Vincent Cassel’le evlenen model Tina Kunakey’in yer aldığı koleksiyonun her bir parçası gerçekten başarılı. Aynı anda Net A Porter, Browns Fashion ve Farfetch gibi global satış noktalarında duyurulan markanın ürünleri kısa sürede tükendi. Elbette bunda hem tasarımcının hem de arkadaşlarının sosyal medyadaki güçlerinin de etkileri büyük. Zira aynı anda sektörün en çok takip edilen influencerları markanın duyurusunu yaptı ve boom! Siz de not edin...