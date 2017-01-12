Dünya markası olma konusunda emin adımlarla ilerleyen Les Benjamins, bu sezon da iddialı. 10-13 Ocak 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından satın almacıları ağırlayan erkek moda fuarı Pitti Uomo’ya katılarak, markalaşma yolunda önemli bir adım daha atıyor. Önceki sezonlarda da Pitti Uomo’da yer alan, Milano Erkek Moda Haftası kapsamında çok ses getiren defileler organize eden marka, bu kez Paris’i sallamaya hazırlanıyor. 19 Ocak’ta Sonbahar/Kış 2017/18 Koleksiyonu’yla Erkek Moda Haftası kapsamında Paris’te olacak Les Benjamins’i tebrik ediyor ve Pitti Uomo 91 kapsamında bol şans diliyorum.

‘Polo Bizim İşimiz’



Erkek modası demiş ve de İtalya’dan bahsetmişken Port Royale markasından söz etmenin tam sırası. Birçok erkeğin vazgeçilmezi olan polo yaka tişörtlerin yaz-kış giyilebilir olduğunu vurgulamak üzere yola çıkan marka, birçok renk ve desendeki tişörtleri dört mevsime yayıyor. Ayrıca kış sezonunu uzun kollu basic’ler ve de kaşe yeleklerle tamamlıyor. Peki İtalya ile ilgisi ne mi? Markanın Türkiye dışında satış yaptığı tek ülke, İtalya. Hatta İtalyan pazarında çok daha fazla noktada satışı var. Bari ve Palermo bunlardan bazıları. Akdeniz erkeğinin o tiril tiril stilini renk ve desenlerle buluşturup, daha eğlenceli hale getiren markayı listenize ekleyin beyler!

74. Golden Globe ‘Kırmızı’sı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Golden Globe ödül töreni, her sezon olduğu gibi sadece sinemaseverlerin değil, modaseverlerin de heyecanla beklediği bir organizasyon. Kırmızı halıda, ‘La La Land’ filmindeki performansıyla komedi ve müzikal dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Emma Stone’un Valentino elbisesiyle ve Nars ürünleriyle yaptırdığı makyajının uyumunu çok sevdim. Stone, tıpkı elbisesinde yer alan yıldızlar gibi ışıldıyordu.

Haile Steinfeld’in Vera Wang elbisesinin rengini, Jessica Chastain’in Prada elbisesinin yaka detayını, Lilly Collins’in gösterişli Zuhair Murad kıyafetiyle dahi yakaladığı masumiyeti; kahverengi kadife Gucci takım elbise tercih eden Donald Glover’ın farklılığını ve her zamanki gibi cool olan Ryan Gosling’in beyaz smokin seçimini sevdim.

Haftanın Moda Belgeseli



Gerçek Bedel (2015). Moda sektörü her aşaması zorlu olan; ulaştığı kitle çok geniş olduğu için de doğru yönetilmesi gereken bir sektör. Kumaş üretiminden, tarladan başlayıp, ürünün tüketiciye ulaştırılmasına kadar her aşama çok doğru yönetilmeli. ’Doğru’dan kastım; çevreye ve insana zarar vermeden! Bu anlamda markalar da tüketici de bilinçlenmeli. İzleyin!