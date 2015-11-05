Dünyaca ünlü tekstil fuarı Premiere Vision, mart ayında İstanbul’da gerçekleşecek yeni organizasyonu için ünlü bir tasarımcıyla iş birliğine imza attı. Moda ve tekstil sektörü için çok önemli olan, tüm dünyanın tanıdığı bu tür büyük fuarların ülkemizde gerçekleşiyor olması gerçekten çok anlamlı… Ve tabii ki başarımız, gururumuz olan tasarımcılarımızla işbirliği yapmaları da.

Ekim 2015 fuarı için Arzu Kaprol’le işbirliğinin ardından Mart 2015 fuarı için yeni marka elçisi genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Bora Aksu!



Ülkemizde moda sektörünün gelişimi adına daha nice organizasyonlara ve iş birliklerine...



Bu sabah yağmur var İstanbul’da



Bu sonbahar yağmurlara teslim oluyoruz. Yağmuru kim sevmez? Hele de sonbahara ne yakışır! Tabii denize karşı kahvemizi içiyorsak…

Özellikle biz kadınlar için yağmurlu havada giyinmek çok zordur! Ayaklar, saçlar, kıyafetler koruma altına giriyor. Rengarenk bereler hem saçınızı yağmurdan koruyacak hem de sıcacık tutacak. Bu yıl kafanıza renkli, eğlenceli bereden başka bir şey takmayın!

Tabii ki ayaklar en önemlisi… Yağmur çizmeleri olmazsa olmazımız. İster renkli, ister klasik bir siyah. Ayaklarımız güvende… Kalın baldırlı ve kısa boylu hanımlara bileğe kadar olan botları tavsiye ederim. Marka konusunda tavsiyemse Yargıcı. Yağmur çizmesi arayışınız için Yargıcı’yı radarınıza alın!

Klasik renkteki bir trençkot da sonbahara uyum sağlayacaktır.

Gelelim şemsiyeye… Aldığınız şemsiyenin iki dakika sonra kırılmasından bıktıysanız, sizle yaşlanacak bu İtalyan markayı bilmelisiniz: Pasotti.

Milano’da tanıştığım bu el yapımı şemsiyeler dikkatleri üzerine çekmek konusunda kıyafetlerinizi sollayacak nitelikte… Kim korkar yağmurdan?

Ulaşılabilir Lüks

Hepimizin günlük hayatında en çok kullandığı markalardan biri o. Yaptığı iş birlikleriyle rüyalarımızı gerçek kılmada da üstüne yok. Lüks moda markalarını giyilebilir kılmak onun işi!

Geçen sezon Alexander Wang ile yaptığı iş birliğiyle gardırobumuzda güller açtıran H&M bu yıl yine bir sürprizle karşımıza çıktı. Fransız devi Balmain’le iş birliği açıklandığı andan itibaren bir bekleyiş sardı hepimizi. ABD’de yapılan defileden sonra bekleyiş daha da arttı. Zira parçalar gerçekten nefes kesiciydi. Ve evet, satışa çıkmadan önce inceleme şansı bulduğum koleksiyon için yorum yapacak olursam tek kelime yeterli olacaktır: Harika!

Balmain’in imza detayı düğmeler ve keskin omuzlar yine ön planda. İşlemeli ceketler, elbiseler, boğazlı kazaklar, payetli elbiseler gerçekten büyüleyici. Önümüzdeki günlerde özel bir gece için kıyafet arayışındaysanız büyük gün bugün! Renkli ve payetli birkaç parça var ki, sizi gecenin yıldızı yapacakları garanti.

Peki ya biz? diyen erkekler üzülmesin. H&M x Balmain koleksiyonunda erkek ürünleri de çok başarılı. Ama unutmayın! Demokratik bir alışveriş ortamı sunmak için devreye sokulan bileklik sistemiyle her üründen yalnız 1 adet satın alabiliyorsunuz. Bugün başka bir randevunuz olmasın. İstanbul’da İstinye Park, Zorlu ve Bağdat Caddesi mağazaları, Ankara’da ise CEPA mağazası için erkenden yola düşün, benden söylemesi.