Sezon trendlerinin hızlıca sokaklara yansıdığı Milano’da, benim de çok sevdiğim bir detay alarm veriyor: Sırt dekoltesi!!! Özel bir günde, tatilde, günlük hayatınızda eğer bir dekolte kullanacaksınız, en iyi seçim bana göre şüphesiz sırt dekoltesidir. Bu sezon da popüler olan sırt dekoltesi oldukça farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Bir kadına en çok yakışan, çok zarif bulduğum sırt dekoltesinin bu yenilikçi tasarımlarını bronz teninizle buluşturmanın tam zamanı. Hangi renk mi? Konu bronzluk olunca tabi ki en doğru seçim beyaz. Bronz bir ten ve vücudunuza göre seçilmiş beyaz bir parçayla bu yaz sırtınız yere gelmez!

Çorap Deyip Geçmeyin!

Özellikle yazın, kapalı ayakkabı giydiğimizde çoraplarımızı en küçük ve görünmez olanlarından seçeriz. Fakat artık çorapların açığa çıkma zamanı… Açık topuklu bir ayakkabı giyseniz dahi başrolde çoraplar yer alıyor! Basketbolcu modeli, renkli modeller, hatta düz beyazlar!!! Milano sokaklarında da gördüğüm kadarıyla diyebilirim ki; çorapların sıradan bir kıyafeti renklendirmede üstlerine yok. Milano’da yer alan American Apparel mağazasından aldığım bu basketbolcu çorabıyla bizzat deneyip onayladım. Siz de denemekten çekinmeyin!

Külahtan Tırnağa: Renk Cümbüşü

Yaz mevsimi, hepimiz için en özel en güzel zamanlardan. Bronz tenimizle ışıldadığımız bu mevsimde ne giysek ayrı yakışır. Başka bir zaman şehirde asla takmayacağımız aksesuarları taksak, bir km. öteden belli olan o neon renkli ruju sürsek dahi abes kaçmaz. Çünkü o ‘yaz’dır… Renklidir, canlıdır, cıvıl cıvıldır. İşte bu sezon tırnaklarınızı da yaz mevsimine emanet etme zamanı. Belki çocukça belki komik ama biz kadınların bir yanı da hep çocuk değil mi zaten? Evet dediğinizi duyar gibiyim… Birçok farklı meyveden oluşan rengarenk dondurmalarıyla ünlü Milano’da bu yaz tırnaklar da dondurmalardan ilham alıyor. Her tırnağa farklı bir renk oje sürerek yazın enerjisini siz de bu şekilde hissedebilirsiniz. Ayrıca eğlenceli çıkartmalarla bu renk cümbüşünü daha da dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Unutun siyahı, yağmuru, rüzgarı… Güneşin, denizin, kumsalların ve renklerin tadını çıkarın!

Yeni Sezonda Neler Var?

Sokaklarda termometreler 40 dereceye yaklaşsa da vitrinlerde sonbahar rüzgarları esiyor. Yaz sonu indiriminden yakalamanız gereken parçalardan bahsettik ve tabii ki yaz sezonundan bahsetmeye tam gaz devam! Ama artık odak noktamızı biraz da sonbahar - kış sezonuna çevirmek, bilgi sahibi olmak ve gardırobumuzu ona göre hazırlamakta fayda var… Yaz sezonunda hakim olan 70’lerin devamı olarak sonbahar - kış sezonunda 80’lerin izlerini görüyoruz. Siyah-beyazın hakim olduğu grafik desenler, militer siluetler, patchwork detaylar, kapitone ceketler, marşmelov renkleri, çizgiler, beyaz kürkler, kadifeler, payet ve ışıltı, leopar deseninin farklı yorumlanmış halleri sezonun öne çıkan detaylarından. Ayrıca ‘galaktik’ ve ‘punk’ temaları da birçok markanın koleksiyonunda kendini gösteriyor.