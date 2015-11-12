Trendler, mevsimler, yıllar… Hiçbir şey ona meydan okuyamaz. Siyah, biz kadınların her yaşta, her mevsimde, trend ne olursa olsun vazgeçilmezidir. Ne parça giyerseniz giyin,

eğer rengi siyahsa iyi görüneceğinizin

garantisi yüzde 100’dür.

Siz de benimle aynı fikirdeyseniz güzel bir haberim var. Kurtarıcı niteliğindeki parçaları bünyesinde barındıran BlackorBlack markası sadece siyah renkte ürettiği tasarımlarıyla hayatımıza yeni bir ‘renk’ katıyor… Özellikle koşturmalı şehir ve iş hayatında her gün ne giyeceğini düşünmek gerçekten zor.

Bu süreçte kadınlara doğru alışveriş yapmalarını, birçok farklı şekilde kombinlenebilecek zamansız parçaları tercih etmelerini öneriyorum. İşte burada devreye BlackorBlack giriyor. Hem tasarımları hem renkleri zamansız… Elbiseler, tulumlar, paltolar… Kumaş kalitesini ve kalıplarını bizzat incelemiş biri olarak şiddetle tavsiye ediyorum. Siyahlara bürünmenin tam sırası…

Küçük siyah elbise

Bu konuya değinmeden olmaz tabii ki… 20’lerde Coco Chanel tasarımlarıyla hayatımıza giren ve her geçen dönem yerini daha da kalıcı ve önemli kılan küçük siyah elbise bugün de kadınlar için en özel üniforma. İster günlük bir kombin, ister özel bir davet, ister önemli bir iş görüşmesi… Konu ve mekan ne olursa olsun küçük siyah elbiseniz size ayak uydurmak için hazır.

Hâlâ gardırobunuzun o en özel parçasını bulamadıysanız üzülmeyin. The.Black.Dress üniformanızı bulmayı vaat ediyor. Kadınların bu ihtiyacından yola çıkan ve birbirinden

özel 15 parçadan oluşan koleksiyon sizi ‘Tiffany’de kahvaltı’ya davet ediyor.



MASAL GİBİ

Çiçekler, renkler, birbirinden eğlenceli objeler… Tüm bunların kullandığınız takılarda hayat bulduğunu söylesem? Fransız aksesuar markası Les Néréides sizi gerçek bir masal diyarına konuk ediyor...

Kıyafetinizi tek bir dokunuşla bambaşka bir boyuta taşıyan aksesuarları seçerken çok özenli davranmak gerekir. Öne çıkan, dikkat çeken ve renk renk aksesuar sevenlerdenseniz bu markayı keşfetmenizi öneriyorum.

Bir süredir Türkiye’de de hizmette olan markanın mağazası da aksesuarları kadar dikkat çekici. Gördüğünüz an içeri dalıp kaybolmak istiyorsunuz. Tüm dikkatleri üzerinize çekecek favori aksesuarınızı bulmanız an meselesi… Ve tabii ki sevdiğiniz bir arkadaşınıza almak isteyip bir türlü karar veremediğiniz o özel hediyeyi bulmanız…