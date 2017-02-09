Saat&Saat, Türkiye’nin saat distribütörlerinden. İşi bir adım öteye taşıyarak, 2016 yılında Welder markasını satın alan grup, o günden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Ortak proje kapsamında hem Türk hem İtalyan isimlerle çalışmayı tercih eden marka, geçtiğimiz hafta bir organizasyona imza attı.



Italo Fontana tasarımıyla ortaya çıkan ve Y kuşağını hedef alan saatler, kullanıcılarına kendi kurallarını yazmayı vaat ediyor. İtalya’da gerçekleşen tanıtımda yer alarak, saatleri yakından inceledim.



Birçok renk ve materyal çeşidi mevcut. Fotokromik cam özelliği, bunlardan biri.

Işığın açısı ve kıyafetin rengine göre renk değiştiren cam, sürekli değişkenlik gösteren modumuzun da bir yansıması adeta.

İç güzelliği



14 Şubat için geri sayım başlamışken, asıl konunun o günü yalnız geçirmek değil, keyifli ve kaliteli geçirmek olduğunu kendimize hatırlatalım! Kendimizi şımartmak ve mutlu etmek ilk görevimiz.



Biz kadınlar için kendini şımartmak dendiğinde ilk akla gelen detaylardan biri, iç çamaşırları oluyor.



Güzellik içten başlar, bu yüzden içimizi tamamlayan güzellik ve şıklığı yakalamak isteriz. İşte bu konuda bize yardımcı olacak markalardan biri, 25thhourlingerie.

Ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da tanınan marka, 6 Şubat’ta San Remo’nun geleneksel moda etkinliği Casa San Remo kapsamında düzenlediği defileyle yeni koleksiyonunu tanıttı.

Risksiz&Ulaşılabilir



14 Şubat ve hediye demişken, biz kadınların en zorlandığı konuya değinmeden edemeyeceğim. Bir erkeğe hediye almak her zaman zor olmuştur. Eminin halihazırda siz de zorluk yaşıyorsunuz.



Bu konuda yardımcı olmak adına fikir vermek isterim: Erkekler için mevsimsiz bir parça olan t-shirtler ve sweatshirtler, kolay seçeneklerdir. Üstelik beğenilmeme riski de.



Her zaman favori olan yazısız, siyah-beyaz erkek t-shirt modelleri son dönemde yerini mottolu, sanatsal çizimli modellere bıraktı. Gruff markası, tam da bu özellikte. Zira Sevgililer Günü için tüm ürünler indirimde.

Haftanın Alışveriş Etkinliği:



Pop-up Store, 13 Şubat/ W Istanbul Studios.