SLIMANE’İN DEVRİ

10 yıl boyunca Celine’in kreatif direktörlüğünü üstlenen Phoebe Philo’nun görevinden ayrılışı, moda sektörünün yeni yıla damga vuran konusuydu. En çok merak edilen bir diğer konu da Philo’dan boşalan koltuğa kimin geçeceğiydi. Geçtiğimiz hafta bu sorunun cevabını hep birlikte aldık. Yaklaşık iki yıl önce Yves Saint Laurent’in kreatif direktörlük koltuğundan ayrılan Hedi Slimane, artık Celine’in yeni kreatif direktörü.

1 Şubat 2018 itibariyle Celine’in sanat, görsel ve kreatif direktörlüğünü üstleneceği, LVHM tarafından duyuruldu. Slimane’ın marka için hazırlayacağı ilk koleksiyon, eylülde tanıtılacak.

İÇİMİZİ ISITAN PROJE

Kışın öne çıkan markalarından Moncler, yine ısıtıyor! Fakat bu kez sadece dışımızı değil, içimizi de... UNICEF’le işbirliği gerçekleştiren ve ‘Warmly Moncler for UNICEF’ adıyla bir proje yaratan marka, öncelikli olarak zorlu kış şartlarında yaşayan ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar için kıyafet ve yaşam kiti sağlamayı amaçlıyor.

Ayakkabı, battaniye, şapka, eldiven, atkı, çorap ayrıca ilaç, gıda takviyesi ve su sağlamak için çalışmalar gerçekleştirecek bu birlikteliği kutluyoruz!

DIOR AŞKI

Bu hafta, 2018 İlkbahar/Yaz Paris Haute Couture Moda Haftası ile masalsı bir başlangıca sahne oldu. Birbirinden göz alıcı, büyüleyici tasarımlar, en sanatsal halleriyle karşımızdaydı. Fakat öyle bir şov vardı ki, gerçekten couture’un ne olduğunu iyice anlattı. Maskülen detaylar, keskin hatlar, siyah-beyazın dansı, tüller, organzalar, payetler, katmanlı detaylar Maria Grazia Chiuri’nin sürrealist yorumuyla karşımızdaydı.

Chiuri, 1930’larda Christian Dior ile birlikte çalışan sanatçı Leonor Fini’den ilhamla ve de kadın şapkacısı Stephen Jones işbirliğiyle çok başarılı bir koleksiyon sundu. Yüz ve saç aksesuarlarıyla makyajın uyumu gerçekten göz kamaştırıcıydı.

ALAIA ANISINA

Paris Couture Moda Haftası kapsamında, Christoph Von Weyhe, Carla Sozzani ve Azzedine Alaia Derneği, tasarımcının 35 ikonik çalışmasının yer aldığı bir sergi düzenledi. Adres, Alaia’nın hayattayken yaşadığı ve çalıştığı yer olan 18 rue de la Verrerie oldu. Sergi, ‘Je suis couturier’ adıyla tasarımcının kendini bir terzi ve couture ustası şeklinde tanımlamasına gönderme yapıyor.