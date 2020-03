SLOGANINI SEÇ

Akıllı telefonların, sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleştiği son yıllarda görselliğin önemini anlatmaya gerek yok sanırım. Bir fotoğraf, bir selfie kendimizi ifade etmenin en tercih edilen yolu oldu. Güzel bir yemek, köpüklü bir kahve fotoğrafı, tek cümle kullanmadan ruh halimizi anlatır oldu. Fakat yazının yeri her zaman başkadır. Okumanın, anlamlı bir cümlenin, insan üzerinde yarattığı etki başka bir şeye benzemez. O yüzdendir ki, altını çizeriz bizi alıp götüren o cümlelerin ve not alırız bir kenara… Güzel bir fotoğraf kadar ‘layk’ almasa da, doğru bir sloganın beğenenleri de az değil. Hele de son birkaç sezondur. Sadece bir kelime, ya da bir cümle! Bu koşturmalı ve zamansız hayatımızda kendimizi anlatabilmek, bazen de hayatla eğlenebilmek için çok fazla tercih eder olduk yazılı, sloganlı ürünleri… Başta da tişört ve sweatshirtleri! Bu sezon da yerini sağlamlaştırarak varlığını sürdüren sloganlı tişörtler hayat

mottonuzu bulmanız için size yardımcı oluyor! Peki sizin sloganınız ne?







Sosyal medyadan bahsedince, fotoğraf uygulamalarından ve tabii ki selfie’den bahsetmezsek olmaz. Geçen sene Oscar töreninde yaşanan selfie şovun ardından bir çılgınlığa dönüşen, çokça paralar verip kolumuzun yetmediği anda devreye girecek çubuklar aldıran bu uygulama popülerliğini hiç kaybetmeyecekmiş gibi duruyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi, görsel ifadenin öneminin arttığını ve aslında bu tempolu hayatta giderek yalnızlaştığımızı düşünecek olursak, bu durumun son derece normal olduğu sonucuna varabiliriz. Madem ki selfie’den ötesi yok, biz de en iyi sonucu alabilmenin yollarını bulalım. Otoritelerce kabul görmüş en ‘kusursuz’ selfie filtre ve photoshop uygulamaları ne diye merak ediyorsanız böyle buyurun: Yılbaşı gecesinde bol bol antrenman yapabilirsiniz. 1.Visagelab 2.Make Up 3.Pixtr 4.Perfect 365 5.Facetune

BELLİSSİMO CAPELLO!

Yeni bir yıl için geri sayım başladı. Yeni başlangıçlar, yeni olaylar bizi bekliyor. Yeni bir yıla girerken kendimizi sıfırlamanın tam zamanı. Yenilenmek, sıfırlanmak deyince biz kadınlar için ilk akla gelen tabii ki saçlar! Bir dokunuşla tüm moralimizi düzeltebilecek tek şey göz alıcı saçlara kavuşmaktır. Üzüntümüzü, sevincimizi; tüm psikolojik değişimlerimizin yansımalarını saçlarımızda görebiliriz. İşte yeni yılda sadece ve sadece mutlu günlerimize eşlik edecek harika saçlar için birkaç ipucu! Geçtiğimiz günlerde ufacık bir kaçamak yaptığım Milano’da, şehrin en başarılı salonlarından ‘Gum Hairdresser’ın dehalarından Stefano Terzuolo ile yeni sezon trendleri hakkında ufak bir sohbet imkanı yakaladım. Terzuolo’ya göre yeni sezonda grunge stilinin yeni versiyonları bizimle olacak. Koyu renklerle yüz bölgesinde yaratılacak kontrast ve salaş sokak stili görüntüsü 2016 yılında aklımızı başımızdan alıyor. Ayrıca kısa saç daha cool ve ikonik bir görüntü yaratmak için hayatımıza yerleşiyor! Yeni yılda yenilenmekten çekinmeyin, değişimden kaçmayın. Ve kuaföre hep mutlu sebeplerden ötürü gidin!