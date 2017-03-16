SOKAKTAN AL İLHAMI

eçtiğimiz haftalarda New York’tan başlayıp Paris’te sonlanan moda haftalarından detayları sizlerle paylaşmıştım. Podyumda olanlar tamam da, ya sokaklar?

Moda haftalarının en önemli detaylarından biri de; ‘Sokak Modası’. Podyumdaki defilelere meydan okuyacak cinsten bir moda rüzgarı esiyor sokaklarda. Defileleri izlemeye gelen editörler, gazeteciler ve bloggerlar, kar, yağmur, fırtına dinlemeden çok yoğun olan program içerisinde trafiğe meydan okuyarak koştururken dikkat çekici, ilham verici, trendleri belirleyen hit parçaları gözler önüne seren stillerini yansıtıyor.

Günlük hayatınızda giymeyeceğiniz birçok parça en yaratıcı şekillerde hayat buluyor. Bizzat orada olanlar ve defilelere katılanlar bu ilham verici isimleri, görünümleri yerinde inceleyebilir. Peki ya orada olamayanlar? İşte burada sosyal medya hesapları devreye giriyor. Her gün birçok defile ve sunumun yanı sıra sokak stiline sahne olan müthiş yoğunluktaki moda haftalarının tüm detayları bu dijital mecralarda paylaşılıyor.





Defileler, sunumlar, front row’ların dışında en çok tıklanan bir diğer konu da yine ‘Sokak Modası’ oluyor. Ve tabii ki bu noktada devreye yetenekli sokak modası fotoğrafçıları giriyor. Global birçok dergi bu isimlerle çalışıp, en çarpıcı kareleri kendi sitelerine taşımayı hedefliyor. Fotoğrafçılar da bu hedef için gün boyu yüksek bir tempoda çalışıyor.

İşte iyi ki varlar dediğim ve en çok beğendiğim sokak modası fotoğrafçılarından bazıları: Jonathan Daniel Pryce-British Vogue, Simon Zchetrit-Man Repeller, Yu Yang-Vogue China, Valentina Frugiuele-Vogue Arabia, Stefano Coletti-Vogue Italia, Vincenzo Grillo-Harper’s Bazaar Spain, Diego Zuko-Harper’s Bazaar.com, Tyler Joe-Elle.com, WhoWhatWear-Christian Vierig, Kuba Dabrowski-WWD…

Zaten beğenerek takip ettiğim bu fotoğrafçılar ve mecralar, bu kez daha da anlamlı benim için. Zira yerinde takip ettiğim Milano ve Paris Moda Haftaları sırasında ben de bu isimlerin kadrajına girerek o mecralara yansıdım. Siz de beni ve daha birçok farklı stili görmek için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda takibe almayı da unutmayın!

Arap açılımı

Tüm bu dergilerin web sitelerinde onlarca sokak stilinin yer aldığı listelere girmenin yanında, bir de çok yeni ve ses getiren bir derginin sosyal medya hesaplarına yansımak vardı ki, oldukça mutluluk vericiydi. İlk sayısıyla moda dünyasında oldukça konuşulan Vogue Arabia’dan bahsediyorum.

Adlarından daha çok söz ettireceğe benziyorlar. Benimse bu fotoğrafta tam da Bahreynli iki kız kardeşin markası AKS The Label’dan giyiniyor olmam tatlı bir tesadüf olmuş.

Sokak stili fotoğraflarıyla kendini tanıtmak, adını duyurmak, ülkeni ve markanı göstermek gibi çok önemli sonuçlar elde etmek mümkün. Moda dünyasının yakınen takip ettiği bu tip organizasyonlarda sokak modasının önemini markalar da dergiler de unutmamalı.