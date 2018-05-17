STİL SAHİBİ İŞ BİRLİĞİ

Derin Mermerci ve NetWork, yeni bir iş birliğiyle sezona “Merhaba” dedi. ‘DM x NetWork Koleksiyonu’nda feminen ve maskülen çizgilerin birlikteliği, fuşya, sarı gibi yazın enerjisini ortaya çıkaran renkler, tüvitin yazlık yorumu göze çarpan başlıca detaylardan. Stiliyle öne çıkan bir isim ve çizgisi çok net olan bir markanın ortaya çıkardığı farklı ve yeni parçaların, ne denli başarılı sonuçlar verebileceğine en önemli örneklerden biri... Uzun soluklu olması dileğiyle!

MODANIN EN ANLAMLI HALİ

Her zaman desteklediğim ve tüm platformlarda yer verdiğim, sürdürülebilirlik ve yavaş moda akımına yönelik bir yeni girişim de modakariyeri.com aracılığıyla öğrendiğim giyim kütüphanesi LENA... Amacı, tüketim çılgınlığının önüne geçmek. Marka, Amsterdam merkezli bir giyim kütüphanesi. Üye olmak, arşivleri inceleyerek seçtiğinizi ödünç almak ve ardından iade edip değiştirmek mümkün! Bu harika girişime sonsuz destek.

SOSYAL SORUMLULUK VE CANNES FESTİVALİ

Geçtiğimiz günlerde 71’incisi gerçekleşen Cannes Film Festivali, kırmızı halısıyla olduğu kadar ev sahipliği yaptığı etkinliklerle de ses getirdi. Kırmızı halıya şıklık değil, kadın gücü damga vurdu.

Cate Blanchett, 82 aktrisle Palais’nin merdivenlerinde gerçekleşen kadın gücü gösterisine liderlik etti. The Hollywood Reporter’a göre, festivalin 71 yıllık tarihinde rekabette öne çıkan kadın sayısını simgeleyen 82, ayrıca Cannes Film Festivali’nin ilk yılından bu yana Palais merdivenlerinde yürüyen kadın yönetmenlerin sayısını da işaret ediyor. Bu sayı, erkek yönetmenlerde bin 688.

İşte tam da bu farka karşı bir duruş gösteren yürüyüşte, Blanchett’e Kristen Stewart, Ava DuVernay, Marion Cotillard, Salma Hayek ve Patty Jenkins katıldı. Kadınların bir azınlık olmadığını vurgulayan Blanchett, inkar edilemez ve önlenemez kadın yükselişine gönderme yaptı. Ayrıca Giorgio Armani elbisesiyle her zamanki zarafetini yine konuşturdu.

Festivale damga vuran bir diğer etkinlik, Naomi Campbell’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Fashion For Relief defilesiydi. Cannes-Mandelieu Havalimanı’nda düzenlenen, Bella Hadid, Natasha Poly ve Winnie Harlow gibi isimlerin podyumunda yürüdüğü yardım defilesinde bağışlar, Suriye’deki savaştan etkilenenler de dahil olmak üzere, tüm dünyadaki çocuklara yiyecek, barınak ve tıbbi tedavi sağlamak üzere harcanacak.

Haftanın en renkli haberi: Trend ajansı WGSN’e göre, 2018’in rengi: Neo Mint.