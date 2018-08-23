STİL SAHİBİ KEŞİF

Bayram tatilinde şehirde kalıp, zamanı daha sakin ve yoğunluktan ihmal edilen noktaları keşfetme arzusuyla değerlendirenlerden biri olarak, Büyükada’dayım! Buraya gelir gelmez, gümüş rengi kubbeleri, beyaz rengi ve ona eşlik eden kırmızı pancurlarıyla dikkat çeken Splendid Otel, doğu-batı sentezine sahip mimarisiyle ilham veriyor. 1908’de açılan Splendid Palas, art nouveau üslubunun bu sentezle sunulduğu özel bir plana sahip...

Eğlenceli çizgiler

Odaların çevrelediği avlusu, sizi bir anda Marakeş’e götürüyor. Otel, geçtiğimiz günlerde bir iş birliği gerçekleştirdi ve #rumisuforsplendid adlı koleksiyon çıktı. Splendid’in tarihinden izler taşıyan detaylar, Rumisu’nun eğlenceli çizgileriyle ipek fular ve bandanalarda hayat buldu. Bu stil sahibi koleksiyonu ve oteli yaz bitmeden keşfedin!

Tarihi miras

Günün koşturması içinde görmezden geldiğimiz o detaylara dikkat kesilmek üzere ikinci durağım, Topkapı Sarayı oldu. Bu kez daha detaylı şekilde, saatleri inceledim. Koleksiyon, Topkapı Sarayı Müzesi Divit Odası’nda daimi sergi olarak ziyarete sunuluyor. Bu proje, Tektaş Saatçilik Grubu sponsorluğunda hayata geçmiş. Dünyanın sayılı mekanik saatlerinin yer aldığı koleksiyonda, yaklaşık 380 parça bulunuyor. Avrupa’dan gelen saatlerin yanında, Ahmet Eflaki Dede, Süleyman Leziz, Şeyh Dede ve Mehmed Şükrü gibi saat ustalarının tasarlayıp, ürettiği yerli saatler de dikkat çekiyor. Ayrıca, saat dünyasının mucidi Breguet’nin Osmanlı padişahları için yaptığı saatler de serginin önemli parçaları arasında. Breguet’nin uzun tarihi boyunca üretmiş olduğu en önemli ve en paha biçilmez şaheseri, 1813 yılında 11. Mahmud’a armağan olarak sunulan ‘Pendule Sympathique’...

Dijital dünyanın yenileri

Dergicilik ölüyor mu? ‘Dijital dünya dergi sektörünü öldürdü’ söylentileri devam ededursun, hayatımıza giren yeni online dergiler, her anlamda bizi beslemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Studio 11, birçok farklı alanda kreatif hizmetler sunan bir oluşum. Hem showroom hizmeti veriyor, hem de farklı projelere prodüksiyon şirketi olarak destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir de dijital dergi projesiyle hayatımıza giriş yaptı. Oldukça da hızlı bir giriş bu!

Zira düzenli bir sıklıkla, çok keyifli içerikler sunuyorlar, ünlü isimlerle dikkat çeken çekimler gerçekleş-tiriyorlar. Mutlaka takip edin! Bir başka dijital proje, dijitali daha da mikrolaştırarak yorumlayan Layk Magazine! Layk, bir Instagram dergisi. Kurucusu bugüne dek birçok farklı dergi için editörlük yapan, farklı projelere imza atan, yazarlıkta da, fotoğrafçılıkta da kendini ispatlayan Buket Baydar. Like’ı bol olsun. Tebrikler!

Not: Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar diliyorum.