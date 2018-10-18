STYLE*İST BAŞLIYOR

Geçtiğimiz sezon Bloomberg HT’de yayınlanan Style*ist yeni sezonda yine moda sektörüyle ilgili, stilimizi yansıtan her detayla karşınızda olacak. 21 Ekim Pazar günü 19.00’da sezonun ilk bölümü yayınlanıyor olacak ve yine hem global hem lokal birçok sürpriz içerik sizlerle olacak.

- Başarılı Bir Marka Köprüsü: C79 Showroom

Yeni sezonda röportaj yaptığım isimlerden biri de Ceylan Onay... C79 Showroom’un kurucusu ve marka danışmanı olan Onay, uzun yıllar edindiği satın alma deneyiminin ardından kendi showroom’unu kuruyor. Daha önce bünyesinde çalıştığı markalara bu kez kendi keşfettiği ve Türk pazarına soktuğu markalarla ilgili eğitimler vermeye, tüm süreci yönetmeye başlıyor. Halihazırda Türkiye’deki multi-brand mağazalarda satılan birçok global markanın bu anlamda yönetimini üstlenen C79’un son dönemde benim de favorim olan keşifleri Joe’s Jeans ve Hosbjerg. Kalıpları, renkleri, rahatlığı ve detaylarıyla fark yaratan Joe’s Jeans farklı jean pantolon arayışında olanlar için keşfedilmesi gereken bir marka. Benim de bizzat kullandığım markayla ilgili yakın zamanda bazı sürprizler de kapıda! Paris Moda Haftası sırasında deneyimlediğim ve tavsiye ettiğim bir diğer marka Hosbjerg. 2014 yılında Camilla Hosbjerg tarafından kurulan marka, uygun fiyatlarda kaliteli tasarımlar yapmak amacıyla kuruluyor. Camilla, eski bir profesyonel badminton oyuncusu olduğu için tasarımlarında spor dünyasından esinleniyor. Bu nedenle Hosbjerg’in kimliği, kadınsı ve modern kadını vurgulayan sportif referanslara dayanıyor. Marka son koleksiyonunun tasarım sürecinde 1970’lerdeki insanların eğlenceli ve şık gardıroblarından esinleniyor. Popüler müzik grupları ve Hollywood filmlerinden en çok etkilenen dönemlerden biri olan 70’lerin hissini geri getirmeyi arzulayan; eğlenceli, renkli tasarım dilini ve ulaşılabilirliğini keşfettiğim marka yepyeni koleksiyonlarıyla çok yakında Türkiye’de de satışta olacak.

Yeni mağaza, yeni koleksiyon!

Gerek tasarımlarıyla, gerek partileriyle, gerek işbirlikleri gerekse yarattığı street style kültürüyle son dönemin en dikkat çeken markası Les Benjamins. Her sezon farklı ve ses getiren bir projeyle karşımıza çıkan marka bu sezona yine renkli bir giriş yaptı. Bir süredir merakla beklenen yeni mağazasını Nişantaşı’nda açtı. Ben hem mağazanın mimarisine, dekorasyonuna hem de mağazada sergilenen yeni koleksiyona bayıldım. İtiraf etmeliyim ki, şu ana kadar ki en güçlü kadın ve erkek koleksiyonlarıyla sezonu karşılıyor marka. Hem global hem lokal ölçekte birçok ünlü ismi ağırlayan açılışın şüphesiz en ilgi çeken ismi son dönemde stili ve marka işbirlikleriyle öne çıkan Sita Bellan oldu. İki katlı olan mağazanın üst kısmı farklı markaların satıldığı bir konsept mağaza niteliğinde. Girişte ise sizi, Les Benjamins’in hızlıca etki altına alan dünyası bekliyor!