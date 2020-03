STYLING EĞİTİMİ İÇİN GERİ SAYIM

Moda sektörüne adım atmaya karar verdiğimde, yolum kesişti İstanbul Moda Akademisi’yle... Her zaman görsel bir dünyaya ait hissettim kendimi. Sinema aşığı olarak tam da bu yüzden Sinema-TV alanında yüksek lisans yaptım. Sinemanın büyülü görselliği beni çok etkiliyordu fakat bu büyü, stili olan detaylarla birleştiğinde daha da anlamlı oluyordu benim için. Bir karakterin stili, kullandığı bir aksesuar, zihnimde en ilham veren şekilde yer ediyordu. Bu noktada sinemanın görselliğini modayla birleştirmeye karar verip

‘50 ve 60’larda modaya ilham veren filmler’ konulu bir tez hazırlamaya başladım. Ardından her zaman ilgi duyduğum ve hep sayfalarının kokusundan büyülendiğim dergi dünyasına ve moda sektörüne adım atmaya karar verdim.

Gurur verici

Bu noktada ilk basamak İstanbul Moda Akademisi’nde eğitim almaktı. Styling eğitiminin hemen ardından Marie Claire dergisinde staj yapmaya başladım. Dergi dünyasının birçok farklı alanını görme şansı yakaladım. Bu süreç beni sektöre hazırladı ve o günden bu yana birçok farklı alanda çalışmalar ve projeler gerçekleştirdim. İstanbul Moda Akademisi’nin sektöre insan kazandırmak konusundaki gücü, sektörde yer alan profesyonellerle yeni adım atacakları buluşturmak konusundaki değeri, gerçekten ölçülemez boyutta. Bana çok şey katan eğitim süresince, araştırmayı, okumayı ve ilham almak üzere bakmayı hiç ihmal etmedim. Kendi ülkemde, kendi şehrimde bu eğitimi deneyimledikten sonra, global bir olgu olan modanın merkezinde bu deneyimi yaşamak istedim ve Istituto Marangoni’de Fashion Styling eğitimi aldım ve bir yazımı orada geçirdim. Marangoni’deki bu eğitim süreci de bana çok şey kattı. Tüm bu eğitim ve deneyimler beni bugüne taşıdı. Şimdi ise çok gurur verici bir deneyim için geri sayım başladı. Bu sezon beni sektöre taşıyan İstanbul

Moda Akademisi bünyesinde eğitim veriyor olacağım.

Bu eğitimlerin detaylarından bahsedeceğim ama önce çok değerli bir kadroyu bünyesinde, barındıran ‘Styling’ programından bahsetmek istiyorum. 16 Şubat’ta başlayacak olan bu program bünyesinde Zehra Elif Zevulun, Zeynep Erkan, Yaprak Gerçek, Bige Ökten, Fatoş Suda ve Aslı Girgin gibi çok değerli eğitmenler yer alıyor. Benim de yaptığı işleri beğenerek takip ettiğim Tuğba Ansen, Nazlı Kayran ve çok sevdiğim Beril Türkmen de program dahilinde yer alan sektörün en başarılı isimleri... Bana göre bu tip eğitimlerin en önemli kısmı sektörde aktif olarak yer alan isimlerle temasa geçiyor olmak ve onların deneyimlerine tanık olmak... Bu anlamda moda sektörüne giriş yapmak ve styling dünyasını keşfetmek için çok güzel bir başlangıç olabilir. Peki ben bu eğitimin neresinde olacağım?

Lüks keşif

Styling sürecini adım adım keşfedecek olan katılımcılarla, lüks dünyasını keşfediyor olacağız ve markaların hikayelerini, vizyonlarını daha detaylı tanımak adına şehrimizde yer alan bu lüks markaların mağazalarını ziyaret ediyor olacağız. Stylist adayları olarak artık başka bir gözle mağaza gezmeleri ve markaları tanımaları gerektiğini vurgulayacağız.

Vintage dünyası!

Geçmişten beslenmek, sürdürülebilirliğe destek vermek ve farklı olmak için vintage alışverişi hayatımın merkezine koyuyorum her daim. Bu noktada herkese öneriyorum. Vizyon olarak da çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor insana bence! Besliyor, çünkü bilmeyi gerektiriyor! Her ikinci el olan Vintage mi? Vintage parçalar sadece bir dönem partisine giderken giyeceğiniz kostümlerden mi ibaret? İşte tüm bu detayları konuşmak, dönemlerden bahsetmek, stilimize vintage parçaları nasıl entegre edeceğimizi sorgulamak için, 5-7 Mart tarihlerinde İstanbul Moda Akademisi’nde buluşuyoruz! Hızlı tüketime karşı çıkmak ve farklı bir stil oluşturmak için harika bir başlangıç olabilir. İlerleyen günlerde farklı moda dergilerinin dilini birlikte keşfedeceğimiz ve ‘Influencer’ dünyasının detaylarını konuşacağımız kısa eğitimler de söz konusu olacak. Takipte kalın!